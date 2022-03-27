網球｜英國甜心被批廣告太多　出局後反駁：感覺外界似被誤導

相比起80、90年代，現今運動員除了要面對戰績的壓力，如何在社交媒體世界活得從容，也是這代人的命題。

去年取下美網冠軍一舉成名的拉度簡奴（Emma Raducanu），就正面對着運動與球場外活動的煩惱。



現今運動員一舉一動受外界無時無刻的監視，Instagram風光戰績平淡卻容易惹來外界質疑。就如英國網球「甜心」拉度簡奴，於去年美網取下冠軍後成為球壇焦點，而19歲的甜美樣子亦令她成為各大品牌寵兒，由去12月至今，總共簽下8分品牌合約，包括航空公司、礦泉水、珠寶等。

拉度簡奴開季只今，她只錄下2勝5敗的慘淡戰績。（Getty Images）

惟宣布與名車保時捷簽約的幾日後，拉度簡奴於邁阿密網賽次輪，以6：3、4：6、5：7被捷克西妮亞高娃（Katerina Siniakova）逆轉，一戰出局。開季只今，她只錄下2勝5敗的慘淡戰績。

拉度簡奴於邁阿密網賽次輪被捷克西妮亞高娃（Katerina Siniakova）逆轉。（Getty Images）

社交媒體內滿是品牌內容，且戰績未能有所「交代」，拉度簡奴於賽後記者會上，就被問道場外活動影響狀態的疑問。

「我覺得，外界只從新聞或社交媒體看見我『簽了約』，感覺大家好像被誤導了」，拉度簡奴直言呈現出來的面貌非事實的全部。她續稱不理解外界對社交媒體的詮釋，流於表面：「我在前往訓練途中，在車上拍了照然後上載，然後突然之間代表我不專注網球。我認為這對我很不公平。」

拉度簡奴上周宣布與名車保時捷簽約。（Instagram）

惟活於這世代決定活躍社交媒體且參與場外活動，拉度簡奴也承認自己未夠成熟平衡兩者：「這是一些我要學習面對的事，要學懂淡化外界聲音；我很感恩有不同的合約出現，但只有網球才是我的重心。」