網球｜大坂直美終露笑顏　心理治療後邁阿密公開賽兩連勝

前日本網球球后大坂直美，周四（25日）在邁阿密公開賽64強，以直落兩盤輕取前球后、德國好手姬芭（Angelique Kerber），在今賽取得兩連勝，晉身女單32強。



近年受情緒問題困擾的日籍球星大坂直美，在早前的印第安韋爾斯大師賽上，受到球迷莫名其妙辱罵，因而當場灑淚。

大坂直美在印第安韋爾斯賽次圈落敗後，向觀眾哭着說出自己的心理狀況。（Getty Images）

4次贏得大滿貫的大坂直美，轉戰邁阿密公開賽獲球迷連聲打氣，日前在首圈獲勝後，坦言主動尋求心理治療。

大坂直美近年因情緒問題及狀態不穩，世界排名已跌至77位，在上一站賽事當眾落淚後，姊姊兼退役球手大坂麻里為她擔憂，令她決心尋求心理專家協助，「感恩身邊的人引領我解決問題，這真的很有用，現在我學懂無論贏輸都要以最佳心態應對。」

大坂直美在次圈擊敗前一姐姬芭。（Getty Images）

大坂直美在接受治療後煥然一新，今日在64強以6：2、6：3輕取前一姐、13號種子姬芭，「這對我來說意義重大，她是我今年擊敗的最高種子球手。」

姬芭現時世界排名第15位，大坂上一次擊敗排名前15的球手，已數到2021年澳網4強對世界排名第10的莎蓮娜威廉絲，大坂最終在決賽力克美國的芭迪（Jennifer Brady）封后。其後她在2021年法國公開賽拒絕接受傳媒賽後訪問引發連串風波，她最終退賽並宣布不會參加溫網，並自那時起受情緒問題困擾。