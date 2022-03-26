網球｜波蘭新星施安迪變新一姐創兩紀錄　「難以置信這天來臨」

澳洲球手芭迪急流勇退，以25歲之齡高掛球拍，讓出「世一」位置。20歲的波蘭新星施安迪，取而代之成為「一姐」，同時創下兩項紀錄。
25歲的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty），早前突然宣布高掛球拍，急流勇退，直言上年贏得溫網後開始萌生退意。
芭迪退役，「一姐」位置由新星施安迪（Iga Swiatek）補上，這名20歲的波蘭球手上星期贏得印第安韋爾斯公開賽錦標後，確定首度登上世界第一，超越前輩拉雲絲卡（Agnieszka Radwanska），成為史上首名波蘭球手，亦是首名「00後」球手登頂。
「世一」來得太突然，施安迪坦言難以置信，「我從來沒有想過這一天的來臨，我只是不斷努力練習，原來有實現的一天，這是非常超現實。」
施安迪繼承一姐位置，芭迪表示別無她選，「她（施安迪）是出色的球員，她在場上無畏無懼，她值得這個位置，希望她可以繼續追逐自己的目標。」
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