網球｜細威教練分析「三巨頭」走勢　費達拿已完　祖高域笑到最後

網壇「三巨頭」之一瑞士名將費達拿，近日重投訓練成為熱話，長期執教莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的知名教練Patrick Mouratoglou，近日分享了自己對「三巨頭」的看法，他認為祖高域會是最終贏家。



年屆40歲的費達拿共贏得20座大滿貫冠軍，單打世界排名第一累計310周，其中包括連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄，為網球史上最佳（GOAT）的男子選手之一。

然而近年拿度與祖高域都已經追趕上來，前者更在今年奪得生涯第21個大滿貫冠軍，創下歷史。

費達拿去年完成膝蓋手術後，一直休養至今。（Getty Images）

今年初在費達拿因傷缺陣、以及祖高域因疫苗簽證問題被逐出境下，拿度奪得了澳網冠軍，以21個大滿貫冠軍居史上第一。不過「細威」莎蓮娜威廉絲教練Patrick Mouratoglou認為，祖高域有機會超越前者，取得更多大滿貫冠軍。

他說：「在澳網之前，祖高域一直處於領先，他是『三巨頭』中最年輕一位，在過去的4個賽季中，他平均每年贏得2個大滿貫冠軍。」他認為重奪世界第一的祖高域身體狀況良好，可以輕鬆再打3至4年，大有機會贏得25至30個大滿貫冠軍。

細威教練認為祖高域保持身體狀況良好，未來能贏得25至30個大滿貫冠軍。（Getty Images）

Mouratoglou談到瑞士名將費達拿時，認為2018年的澳網冠軍是他的最後一座大滿貫，該教練指費達拿過去兩年僅參加了3項賽事，不諱言：「我認為他的大滿貫冠軍數量可能就只停留在20個。」

Mouratoglou還表示拿度剛在一月贏得澳網冠軍，下一個賽事又是他擅長的法網，目前在三人中佔領先地位，「在過去10屆法網賽事中，拿度贏得了其中7個冠軍，目前還不清楚祖高域會否在法網比賽，如果拿度贏下法網，他在溫布頓將面臨很大壓力，因為他會覺得自己非贏不可。」

Mouratoglou認為拿度大有機會在法網封王。（Getty Images）

不過，拿度近日在印第安納威爾斯網球賽決賽呼吸困難，最終直落兩盤不敵費斯，今季20連勝告終。這位35歲西班牙「泥地王」表示，經檢查後發現肋骨有壓力性骨裂，預計要休息4至6周，相信可趕及出戰5月22日舉行的法網。