網球︱世界一姐芭迪25歲之齡宣布退役　去年溫網封后成人生轉捩點

網球壇今日出現震撼彈，今年初才於主場贏得澳網的世界「一姐」芭迪（Ashleigh Barty），突然宣布在25歲之齡高掛球拍。



芭迪在社交網站上載了一段跟好友、已退役澳洲球手狄拉高雅（Casey Dellacqua）的對話，表示抱着難過的心情去公布這項重大消息，但不知何以啟齒，唯有靠狄拉高雅幫她一把。

在訪談片段中，巴迪表示對退役決定已深思熟慮，「這是我第一次把這決定公開，很難說出口，但我很高興，我知道這對我個人是個正確的選擇。」

巴迪今年初贏得澳網女單冠軍，卻在兩個月後便宣布退役。（Getty Images）

狄拉高雅跟廣大球迷一樣，對芭迪的掛拍時機十分好奇，芭迪回應時指，去年贏得溫布頓女單冠軍改變了她的想法。「贏溫布頓是我的夢想，但這只是我人生目標的一小部份；之後我又贏得澳網了，讓我感覺這樣結束生涯的話就很完美。

她又表示，長年累月在世界各地比賽、離鄉別井、難以跟家人相聚，都有違自己的夢想。「我想追逐更多其他夢想，總是想體驗真正的身心平衡（healthy balance），對此我感到很興奮。」

巴迪已連續3年年終排名世界第一。（Getty Images）

自2019年起，芭迪已連續3年在年終排名世界第一、4年內也3奪女單大滿貫，身處職業生涯高峰，她卻選擇引退，最大原因是內心已失去繼續向前的動力。「那個在高水平比賽中挑戰自己的我，已經不存在，我的身體及情緒不能奉獻更多，已經徹底玩完了。」

最後，芭迪稱自己在12年職業生涯中已付出所有，也會永遠繼續熱愛這項運動，「網球仍是我人生極重要的部份，但我會以個人身份享受人生下一階段，而不是運動員。」她感謝曾在路途上幫助自己的所有人，「我會銘記大家一起創造的美好回憶。」

25歲的芭迪於2010年參戰首項職業賽事，2018年曾贏得美網女雙冠軍，是她首項大滿貫錦標。

之後她專注單打項目，2019年捧走法網，同年6月首度登上世界第一；去年芭迪更贏得東京奧運混雙銅牌，再於溫網女單封后，今年亦高舉澳網冠軍。總結職業生涯，她曾贏得15次女單賽事冠軍、比賽勝率達74.9%，總獎金更達約2400萬美元。