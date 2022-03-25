網球｜祖高域抽籤後退出被罰上訴成功　網民嘲又違規「逍遙法外」

塞爾維亞網球巨星祖高域，日前由於未符合美國入境規定，無法參與印第安泉大師賽，惟他在該賽抽籤後才宣布退出，一度面臨被禁止參加巴黎大師賽處分，經上訴後勝出，逃過被禁賽一劫。



重奪世界第一的祖高域，在未打疫苗而明知無法入境美國的情況下，仍留在3月7日展開的印第安泉大師賽名單中，當時他被賽會列為2號種子，直到抽籤對陣結果揭曉，他才宣布退賽。

祖高域在月初於社交媒體宣布退出印地安泉大師賽。（Getty Images）

祖高域在賽前一天才於個人Twitter撰文指，儘管是自動出現在參賽名單上，早知自己可以成行的機會本來就不高，因而退賽。隨着他的退出，保加利亞球手迪米杜夫取代了其在首圈的位置，在外圍賽中落敗的索薩（Joao Sousa），以迪米杜夫原本的席位繼續參賽。

祖高域險被禁賽。（Getty Images）

祖高域因最後時刻退賽而受到處罰，據悉，ATP巡迴賽賽會曾發出電郵，確認對他遲退印第安泉大師賽正賽的處罰；任何從ATP巡迴賽1000大師賽正賽抽籤中退出的球員，將被評估排名處罰，並被暫停參加隨後的1000大師賽。

聲明中表示，作為賽事衛冕球手，10月末的巴黎大師賽將是祖高域被禁賽的賽事。

祖高域上訴成功。（Getty Images）

據外媒報道，祖高域已向ATP提出上訴並勝訴，惟勝訴原因未被透露。該報道引述ATP的電郵內容指，「球員可就停賽處罰提出上訴，並按要求向ATP發出附帶的醫療證明，概述上訴原因。」

在英媒報道後，有網民嘲笑祖高域再次違規且再一次「逍遙法外」，更指網球運動正成為笑柄，總是制定不起作用的規則。