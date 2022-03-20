體育熱話｜槙野智章男女明星樣「通殺」　與亞洲名模撞臉被埋怨

前日本國腳中堅槙野智章憑型樣與健碩身形，場外活躍於時尚雜誌，繼數年前被指與日本超模富永愛樣子相似後，近日後者撰文表示再找到了槙野的「兄弟」。
去年加盟神戶勝利船的槙野智章，曾在數年前於Twitter上載與亞洲首席名模富永愛的合照，指常被說與其樣子相似，開玩笑稱富永愛為「姊姊」。後者亦毫不介意以兄弟（日文兄弟姊妹統稱兄弟）相稱，槙野盛讚對方毫無架子，成為了她的粉絲。
槙野智章此Post一出，獲得不少球迷「畀Like」和認同。日前富永愛於Twitter撰文重提此事，表示最近再被說與一男生、日本偶像組合「Snow Man」隊長岩本照相似。
「最近被說與岩本照相似，我也曾被說與槙野智章相似，一起拍過合照，與『弟弟』的樣子是同系吧。」她續寫：「那麼岩本照也可說是槙野智章的弟弟。」
富永愛開玩笑指摘「始作俑者」的槙野：「所以說，只被指與男生相似的我，是世間認定的男相臉。」
體育熱話｜跨性別泳手稱冠成NCAA首人 游贏兩奧運銀牌遭喝倒采體育熱話｜大谷翔平改變漫畫界的怪物身手 漫畫家想記錄這個故事體育熱話｜「眾籌球手」首戰奧運殘酷退場 強大是讓自己找到快樂體育熱話｜俄羅斯封鎖IG 最大受害者不是華麗娃或舒拉寶娃而是他體育熱話｜NFL傳奇布雷迪驚喜復出 「達陣」令收藏家秒失400萬蘇炳添爆汗訓練睇見都攰 網民諷國足僅學校田徑級別｜體育熱話體育熱話｜谷愛凌亮相北京慈善跑 全能身手籃球足球原來沒難度體育熱話｜伊藤美誠「謎之發球」新版本 與東京奧運時截然不同體育熱話｜英國跳水王子知名度太高 法國度假夜店派對樂極生悲