體育熱話｜槙野智章男女明星樣「通殺」　與亞洲名模撞臉被埋怨

撰文：葉詩敏
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前日本國腳中堅槙野智章憑型樣與健碩身形，場外活躍於時尚雜誌，繼數年前被指與日本超模富永愛樣子相似後，近日後者撰文表示再找到了槙野的「兄弟」。

去年加盟神戶勝利船的槙野智章，曾在數年前於Twitter上載與亞洲首席名模富永愛的合照，指常被說與其樣子相似，開玩笑稱富永愛為「姊姊」。後者亦毫不介意以兄弟（日文兄弟姊妹統稱兄弟）相稱，槙野盛讚對方毫無架子，成為了她的粉絲。

槙野智章曾在後台與富永愛合照，發文開玩笑說：「姊姊？」（Twitter圖片）

槙野智章此Post一出，獲得不少球迷「畀Like」和認同。日前富永愛於Twitter撰文重提此事，表示最近再被說與一男生、日本偶像組合「Snow Man」隊長岩本照相似。

槙野智章稱富永愛「姊姊」回應其發文。（截圖）
擁有英氣「高級臉」的富永愛，不介意被說與槙野智章相似。（網上圖片）

「最近被說與岩本照相似，我也曾被說與槙野智章相似，一起拍過合照，與『弟弟』的樣子是同系吧。」她續寫：「那麼岩本照也可說是槙野智章的弟弟。」

富永愛近日被網民指與岩本照相似。（網上圖片）

富永愛開玩笑指摘「始作俑者」的槙野：「所以說，只被指與男生相似的我，是世間認定的男相臉。」

槙野（右）比岩本照更陽剛。
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