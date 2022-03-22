體育熱話｜孫楊自撐一直有練水　寸嘴回應網民：你看我的身材

遭體育仲裁法庭（CAS）駁回停賽上訴的孫楊，2022年找到游泳以外的新嗜好——直播帶貨。惟此嗜好並不獲內地粉絲支持，孫楊標奇立異的舉動亦惹來批評不務正業，有失運動員身份。

向來敢於自我捍衛的孫楊當然公開自撐，且反問批評者一個問題。



瑞士最高法院月頭表示，3屆奧運冠軍孫楊因違反反興奮劑規則被罰停賽的最終上訴遭駁回。此意味孫楊的禁賽期要到2024年，游泳競賽離他愈來愈遠。不過孫楊找到了新目標，直播帶貨2個月多就能做出過億的銷售額，證明他仍有一定吸引力。

孫楊身形貌似沒有走樣，但藏在上衣下的真相，就只有本人才知道。（網上圖片）

孫楊近期積極經營「副業」

惟在最近一次，他那「10萬人觀看才會說話」的舉動卻觸怒了全國網民，不少人認為他不務正業，如今要以「貶低身價」換取金錢，運動員的形象完全被顛覆。

面對群情洶湧的惡評，本應為國內泳壇天之驕子的孫楊，亦不出所料公開為自己平反。孫楊在社交媒體上發聲，表示自己一直在堅持訓練：「我一直在訓練，我重申，訓練，我從來沒有停止過，從來沒有放棄過訓練。」

孫楊表示自己一直在堅持訓練。（網上圖片）

這名敢言泳手再反問：「你看我的身材，像是放棄了訓練嗎？」

從孫楊上載的健身照來看，他的身形貌似未有走樣，但藏在上衣下的真相，就只有本人才知道。

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