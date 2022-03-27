體育熱話｜中國前奧運冠軍為抗疫走上前線　任志願者獲網民盛讚

疫情未止，連中國乒乓名將李曉霞亦要走上抗疫前線，穿上保護衣，成為志願者之一，為瀋陽抗疫出一分力。
瀋陽因疫情的關係，當地政府要求封鎖區內每名居民每日只可出門一次。現與家人居於瀋陽的李曉霞，為抗疫出一分力，今日（26日）透過社交網站發文，上載自己穿上白色保護衣，配上「抗疫有我，共克時艱，盡自己微薄之力，願疫情早日過去！」，衣服上寫上「抗戰疫情，瀋陽加油」，協助社區的抗疫工作。
李曉霞發文後，網民紛紛留言讚好，亦暖心提醒她要注意安全，並盛讚「霞姐太棒了」。
現年34歲的李曉霞，2003年入選國家隊，征戰多年獲獎無數，2008年曾經登上世界第一。她在倫敦奧運獨取女單及女子團體兩面金牌，里約奧運成功衛冕女團金牌，生涯累積3面奧運金牌，同時宣布退出國家隊。
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