體育熱話｜獲拳王認證的耳仔　泰臣推咬崩耳軟糖獲讚市場營銷天才

前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）近日拿自己在1997年與荷里菲特（Evander Holyfield）的拳賽中、咬傷後者耳朵的爭議情節來開玩笑，推出一款名為「Mike Bites」的大麻軟糖，有拳迷大讚：「天才！」
泰臣生涯令人難忘的拳賽之一，可說是在1997年與前拳王荷里菲特交手時，上演拳壇最有名的「咬耳朵事件」，把兩人當年的恩怨推到最高點。
90年代，泰臣與荷里菲特所打的兩場巔峰對決，泰臣兩戰落敗。而在97年6月28日的第二戰，泰臣更由於多次纏抱的肢體動作而動怒，怒咬對手耳朵，成為職業拳擊史上最令人難忘和最具爭議的情節之一。賽後泰臣更遭剝奪世界排名及取消拳手牌照，並罰款300萬美元（約2300萬港元），直至98年才取消禁賽令。
泰臣更曾在年前的訪問中重提該役，直言咬耳朵是因為當時真的想「殺」了他。不過，二人在退役後盡釋前嫌，荷里菲特入選名人堂時，為他頒獎的正是泰臣。
據《Sport Journal》報道，55歲的泰臣一直提倡大麻合法化，前年10月他推出了自家大麻品牌產品，此後便在加州從事相關產品銷售。
與荷里菲特在擂台上的咬耳事件，更成為泰臣的生意靈感，他在一周前推出了一款外型酷似缺損耳朵的大麻軟糖，成功引起網民熱論，大讚他是市場營銷的天才。
泰臣甚至在社交媒體逗趣寫說：「我認證過！真的很好吃！」
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