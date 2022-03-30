英格蘭大勝科特迪瓦　哈利馬古尼被噓成焦點｜國際友誼賽

英格蘭在國際友誼賽主場以3：0大勝科特迪瓦，曼聯後衛哈利馬古尼被噓。英格蘭上下力撐馬古尼，領隊修夫基認為球迷的行為不能接受，認為噓馬古尼是「笑話」及「羊群心理」；隊友佐敦軒達臣及基亞利殊都表示馬古尼對英格蘭立下很多汗馬功勞，也是近年「三獅軍團」在國際賽表現優異的重要功臣。



比起上場贏瑞士2：1，英格蘭今仗對科特迪瓦的正選作出10個變動，包括讓18歲的祖迪比寧咸擔任進攻中場，此子也踢得頭頭是道，有大將之風，與迪格蘭賴斯等控制住中場。英格蘭形勢佔優，靠前鋒奧尼屈堅斯在30分鐘先開紀錄。

40分鐘，科特迪瓦後衛奧利亞領第二面黃牌，被逐離場。面對10人應戰的科特迪瓦，今場任隊長的史達寧完半場前建功，英格蘭拉開到2：0。踢到下半場補時，菲爾拜頓開出角球，後衛泰朗明斯頭槌入波，幫主隊鎖定大勝3：0。

英格蘭中堅哈利馬古尼是今場的焦點，賽前宣布出場陣容時，當大會讀到他的名字時，現場響起噓聲，跟住當比賽展開，當他觸球的時候，也有球迷向他發出噓聲。修夫基賽後為他抱不平，「這樣的待遇是笑話，絕對是笑話！」

「我不知道他們這樣做有什麼好處！」修夫基續說：「我幻想如果你去問他們為何要這樣做，他們可能也回答不到。這是羊群心理。」馬古尼被噓相信與他今季在曼聯的低迷表現有關。

隊友佐敦軒達臣說：「我完全想不明溫布萊這晚發生什麼事。哈利一直是我們的大人物。沒有他的話，在過去兩項大賽，我們根本不能有這樣的成績。在主場噓他，沒有理由？我們發生什麼事？這晚的行為是錯誤的。」基亞利殊也說：「哈利為國家隊的表現非常優秀，無論在世界盃還是歐國盃，他都踢得非常好。」