英格蘭公布25人大軍名單　拉舒福特名落孫山　水晶宮小將首次入選

英格蘭代表隊公布3月的25人大軍名單，曼聯的拉舒福特及查頓辛祖落選。主帥修夫基表示，會找拉舒福特坐下來談談他的狀況。
英格蘭會在3月底踢兩場友賽，先後對瑞士及科特迪瓦。修夫基昨日（17日）公布25人大軍，曼聯的拉舒福特、查頓辛祖及曼城的基爾獲加落選，水晶宮後衛馬克古希首次入選。
24歲的拉舒福特在曼聯失去正選，上次入波已經是1月底，今季為曼聯26次上陣只有5球。修夫基表示，之後會跟拉舒福特好好談一談，他說：「這是困難的時間，他明顯不在最佳狀態。或者在今次集訓營之後，我會約他坐下來談一談，研究最近發生什麼事。我跟他簡單談過，我覺得他明白自己的處境，他坦誠面對所有意見。」修夫基對他有信心，認為他可以重返佳態。
對於基爾獲加落選，修夫基解釋：「我跟基爾談過，我們覺得是時候給兩位年輕後衛機會，我們的新一代後衛令人期待。我們全都了解基爾的實力，他是重要的球員，會在6月再次入選。」今次的大軍名單中，右閘有利物浦的阿歷山大阿諾特及車路士的列斯占士。
21歲中堅馬克古希是今次英軍的新臉孔，今季效力水晶宮，站穩球會正選，還取得兩個英超入球。修夫基說：「他今季表現很穩定，在控球及無球時都令人留下深刻印象，而在重要的比賽中，他也十分冷靜。」
英格蘭25人大軍名單：
門將：尼克普比、佐敦比克福特、蘭斯達爾
後衛：阿歷山大阿諾特、高亞迪、馬克古希、列斯占士、哈利馬古尼、泰朗明斯、勞基梳爾、史東斯、賓韋特
中場：祖迪比寧咸、干拿加歷查、佐敦軒達臣、美臣蒙特、迪格蘭賴斯、禾特普斯
前鋒：譚美阿巴謙、菲爾科頓、基亞利殊、哈利卡尼、布卡約沙卡、伊美路維、史達寧
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