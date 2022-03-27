友誼賽｜英格蘭反勝瑞士卡尼創里程碑　曼聯後衛：在國家隊更開心

曼聯今季戰績不佳，場內場外是非甚多，即使來到國際賽期，球員在國家隊的言論仍似意有所指，繼保羅普巴（Paul Progba）後，盧基梳爾（Luke Shaw）也在賽後訪問暗示在曼聯不快。



英格蘭今晨（27日）在主場友賽瑞士，22分鐘便遭瑞士的比列安保路（Breel-Donald Embolo）破門，不過盧基梳爾在上半場補時階段一記禁區頂撞射，助英軍追平，加上哈利卡尼（Harry Kane）在78分鐘射入12碼，以2：1反勝。

卡尼在英格蘭的入球增至49球，追平卜比查爾頓（Bobby Charlton），並列為英格蘭史上第二射手。

哈利卡尼追平卜比查爾頓，並列英格蘭史上第二大射手。（Getty Images）

但最惹人注目的是盧基梳爾的賽後訪問，講及自己在英格蘭的好表現，他以自己效力的球會曼聯相比。

《曼徹斯特晚報》引述梳爾道：「我來到（英格蘭隊）時，對我來說一切都是享受，踢波的時候是笑着的。我覺得每次歸隊都是這種感覺，我們全都很愛為國而戰。」他續道：「我們在這的時候，只集中在眼前的事，因為現在我眼中只有英格蘭，我想，人人都是這樣的吧，『被需要』的感覺是很重要的。」

盧基梳爾對瑞士射入追平的一球。（Getty Images）

緊接他提起曼聯，言談間亦提起曼聯表現的不濟：「不是說我在曼聯不享受，但在英格蘭隊，我覺得被需要、也享受足球。足球最重要的是享受啊。」

「在球會，我們輸波、踢得不好，這是很難去享受的，我們得要面對，今季就是不夠好，所以很難去享受。在球會，我們需要大大改善，但目前既身在英格蘭隊，就會集中在球隊身上。」