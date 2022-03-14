英超｜阿仙奴蘭斯達爾神救保不失　羅渣士心服口服：英格蘭最佳

阿仙奴近況大勇，主場兩球淨勝李斯特城後，已取得聯賽5連勝。兵工廠今仗力保清白之身，門將蘭斯達爾功不可沒，這名英格蘭門將再有「神救」，連對方領隊羅渣士也不禁拍掌。



阿仙奴憑湯馬士柏迪及拿卡錫迪上﹑下半場各建一功，主場兩球淨勝李斯特城，以51分續居第4位，領先第5位的曼聯1分並踢少3場，衝擊歐聯席位形勢大好。

阿仙奴上循環作客李斯特城，同樣以兩球擊敗對手，蘭斯達爾在該仗交出猶如海報般的精彩撲救，連名宿舒米高及施文也盛讚。

蘭斯達爾神級演出保清白身 舒米高施文都讚好

上循環對李斯特城，蘭斯達爾同樣交出精彩撲救。（資料圖片／Getty Images）

無獨有偶，這名23歲的英格蘭門將再有「神救」。李城上半場右路一次攻勢，艾拜頓左腳傳中，哈維班尼斯升起近門一頂，蘭斯達爾反應快右手擋出，助阿仙奴力保不失，更獲選為今仗最佳球員。

蘭斯達爾今仗力保不失，更被賽會選為最佳球員。（Getty Images）

Aaron Ramsdale summed up in 60 seconds pic.twitter.com/d91VQQ3v51 — AH (@afc_ah2) March 13, 2022

場邊的李斯特城主帥羅渣士，看到班尼斯的頭槌時，早已高舉雙手，「拍定手先」，以為追平在望，豈料被蘭斯達爾救出，羅渣士立即「變臉」，口中不禁說出「WOW」及扁扁嘴，既無奈又心服口服。

當蘭斯達爾從尼奴身上搶走正選位置後，此子愈戰愈勇，已成為阿迪達心目中的頭號門將，以這個走勢更有望入選英格蘭國家隊，出戰今年的卡塔爾世界盃。羅渣士賽後再度盛讚蘭斯達爾的表現，「對我而言，他（蘭斯達爾）是英格蘭現時最佳門將，當他加盟阿仙奴後進步顯著。他在比賽中相當冷靜，既有腳下功夫，又可以作出精彩撲救。」

蘭斯達爾又有神救，羅渣士也心服口服。（美聯社）

What a reaction from Brendan Rodgers after that Ramsdale save pic.twitter.com/DB7oFXdnkE — Sir Jenkinson (@theEpicGooner) March 13, 2022

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