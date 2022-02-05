曼聯欲購英格蘭防中　賴斯曾向奧脫福「示愛」　受訪卻有另一線索

韋斯咸防中迪格蘭賴斯（Declan Rice）被指是曼聯及車路士的收購目標，他最近接受紅魔名宿加利尼維利訪問，答案中看似有玄機。



防中位置一直被指是曼聯重拾輝煌的重要拼圖，但現時保羅普巴是否留隊仍存疑，費特、麥湯米尼及尼曼查馬迪等狀態又時好時壞，球迷普遍希望球隊能再簽入一位具份量的掃蕩型中場。

有指效力韋斯咸的英格蘭中場迪格蘭賴斯，正是曼聯收購目標之一。

賴斯在作客曼聯賽後，曾表示很喜歡在奧脫福比賽的感覺。（Getty Images）

這位防中早前英超作客紅魔後，曾表示樂於在奧脫福比賽，「這是個美妙的球場，每次我到來，都會說這是其中一個我最喜愛比賽的地方。」此番話隨即引發紅魔擁疐無限遐想。

曼聯名宿加利尼維利最近就有機會訪問賴斯，跟對方玩「快問快答」，其中一條問題，就透露賴斯自小全家都是車路士球迷，他也是從7歲就加入藍軍梯隊，直至14歲才加入「鎚仔幫」。

加利尼維利（左）邀得賴斯玩快問快答。（YouTube截圖）

在倫敦成長的他表示，自然更希望留在「家鄉」，「我在這裏有屋，總是不想離開倫敦太遠，我不希望失去我的『根』。」這似乎在暗示他會拒絕加盟曼聯，而面另一條「二揀一」的問題——「謝拉特還是史高斯？」賴斯也選擇了「神奇隊長」，而曼聯名宿史高斯。

賴斯更透露，自己向來視泰利為偶像，更曾想過以26號為個人球衣號碼。有指車路士亦有意收購賴斯，看來若賴斯決定離隊，更大可能轉投這間倫敦球會。

賴斯是韋斯咸重心，但有傳他今夏或會離隊他投。（Getty Images）

即睇加利仔跟賴斯的41條快問快答：