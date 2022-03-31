足球熱話｜巴洛迪利IG大騷新紋身　「MB459」實情是一條算式？

意大利無緣世界盃決賽周，令不少人也想起一個人——巴洛迪利（Mario Balotelli）。

這名鬼怪多端的前鋒最近也有新搞作，他在社交媒體公開臉部的新紋身，網上反應，好壞參半。



意大利失落世界盃決賽周未幾，巴洛迪利接受了《天空體育》採訪，並表示往往在意大利落敗時，人們才會想起他。巴洛特利言論非發晦氣，他直言只為國家感到傷心，因他還寄望着踢世界杯的機會，但事實已沒有了。

巴洛迪利曾在1月重返國家隊集訓。（Getty Images）

國家連續兩屆世界盃缺席，也許令巴洛迪利傷心欲絕，然而這名向來行徑怪異的前鋒，日前公開了幾個新紋身。他在Instagram展示臉部的「新圖案」，他在右額眉毛上位置紋上「black power」（黑色力量），眼角對下再紋上十字架；而在左眼下方，他紋了「MB 459」的字樣，並以一羽毛當成「的水」。

巴神新紋身，大家喜歡嗎？（網上圖片）。

全身有13個紋身的他未有解釋紋身動機及字樣意思，惟從「black power」來看，巴洛迪利也許是想突顯其種族的榮譽。「MB 459」，意思較為含糊，惟亦可猜測「MB」為他的名字「Mario Balotelli」的首個字母，而「45」是他的球衣號碼。至於「9」除了是代表前鋒位置，他曾開玩笑解釋說別無他意，只是4加5等於9。