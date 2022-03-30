體育熱話｜連登網民幻想香港F1賽道　齊齊分享心水路線圖

如果香港辦F1賽車，應該在什麼地方設賽道？

日前有網民在連登討論區發帖，題為《香港搞F1賽道應該SET邊度好》，吸引了不少人留下自己的心水賽道，有的在中環鬧市，有的選擇龍翔道，還有機場、白石角、沙田、北區，甚至橫跨半個新界。



新加坡辦到F1，香港有沒有可能？（Getty Images）

網民紛紛在Google Map上繪畫自己的心水香港F1賽道，有人提議青嶼幹線、屯赤隧道、屯門公路加汀九橋，然後在港珠澳大橋口岸人工島設維修站，但全長40公里。其他網民表示賽道太長，以及太多大直路又沒有急彎。

有人提議這條路線為F1賽道。（連登）

有人建議在白石角及中文大學設賽道，途經大埔公路，於創新路設維修站，集齊直路及快、慢彎，全長超過10公里。有人就在機場島繪畫了一條約3.1公里的賽道，途經赤鱲角南路、觀景路及駿裕路等，車手鬥98個圈。亦有人就想在數碼港舉行，路線多彎，途經數碼港道、資訊道及域多利道，全長5公里。

【更多網民心水香港F1賽道（按圖放大）】

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有人在沙田繪畫了一條圍繞城門河兩岸的賽道，經大涌橋路、車公廟路等，全長5.2公里，車手可以跑60多個圈。此外，還有人建議天水圍、將軍澳、油塘、青衣及火炭等地變賽道，但有人認為沒有可能在住宅區及新市鎮舉行，因為不可能封到路。

有網民建議延長Formula E的賽道。（連登）

有人認為如果在香港辦F1，賽道一定要在維港兩岸，加上夜晚起步，以維港夜景為背景，方能突顯地方特色，建議加長Formula E的賽道至灣仔會展，而且附近沒有民居，不會被人投訴噪音。

Formula E香港站2019。（余俊亮攝）

與其選街道，不如興建一個賽車場？翻查2017年的報道，在香港成功舉辦Formula E後，香港汽車會會監余錦基曾建議政府在欣澳填海區興建賽車場，但跟住似乎沒有下文了。

要辦F1並不簡單。據賽車媒體透露，F1賽道有多項基本條件，例如全長至少要3.5公里，普遍不接受超過7公里；少有的例外是3.337公里的摩納哥站。在賽道中，大直路不可以長過2公里。

香港能否找出一條F1賽道？（Getty Images）

賽道的闊度有限制，如果是專用賽道，整條路的闊度一定要超過12米；如果是街道賽道，闊度可以較窄，例如巴庫站最窄的路段只有7.6米。不過，起點的位置一定要夠闊達15米，而且要保持闊度至第一個彎位，以盡量避免一開賽便炒車的風險。第一個彎要至少有45度的轉向，半徑少於300米。此外，起點與第一個彎的差距最好要有250米。

F1賽道在坡度上亦有限制，以配合賽車的性能，例如終點大直路的坡度不可超過2%，彎道的就不可超過5.7度，但都有部分場地例外。賽道以外，還要預留大直路附近的空間架設看台，並預留地方興建車隊維修站。關於維修站以及連接賽道的道路，也有限制，以確保賽車出入維修站時不會碰撞，或者干擾賽道上的比賽。