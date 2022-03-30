體育熱話｜憑一張汗顏照俘虜中台　泰國「莎賓娜」美貌另有內情？

哈薩克排球女神莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年前往台灣參加亞青賽，那「九頭身」配搭甜美笑容，讓她一戰紅透中港台。

隨着時間流逝，莎賓娜美貌逐漸「走樣」，不少網民紛紛啟動尋找排球女神機制，自去年他們找到了新版「莎賓娜」。



莎賓娜當年以一場賽事成名，惟新一代的「莎賓娜」只憑一張照片就成為話題。泰國女子排球員阿農波恩（Anongporn Promrat）去年一張「場邊照」於網上瘋傳，相中的她直視球場，看似剛換出場，她的臉蛋紅潤亦留着汗，下巴還掛着一滴汗珠。

臉蛋紅潤亦留着汗，下巴還掛着一滴汗珠，阿農波恩憑一張照片就成為話題。（網上圖片）

此側面照上載網絡後隨即獲廣泛討論，接觸面更延伸至中國和台灣兩地。不少網民認為，相內的阿農波恩雖汗流滿面，但依然散發陣陣清秀，也有人認為她的仙氣比當年莎賓娜更清新脫俗。

中國和台灣兩地去年起紛紛討論阿農波恩的背景。（網上圖片）

不過值得一提是，中台兩地傳媒就阿農波恩年齡連環「炒車」。內地傳媒去年指，阿農波恩為千禧後，接連不同網站「跟車太貼」，標示這名泰國女將為19歲。

據內地傳媒去年指，阿農波恩為千禧後，但翻查FIVB 2016年的球員資料，標明「Anongporn Promrat」的出生年份為1992年。（網上截圖）

實情是，身高1.82米的阿農波恩1992年出生，她擔任副攻手，2008年首度代表泰國出戰亞青賽，翌年展開職業生涯至今。若然大家仔細瀏覽阿農波恩的Instagram，她曾上載「當年往事」，那時候出戰亞青賽的她，膚色暗啞亦有爆牙，與那「汗顏」照對比判若兩人。

阿農波恩曾上載「當年往事」，完全判若兩人。（Anongporn Promrat Instagram）

從現在白滑肌膚及分明的輪廓可估計，阿農波恩曾接受容貌微調及肌膚美白技術。縱然那仙氣「汗顏」樣貌或「人工製造」，但30歲之齡仍能保持這肌膚狀態，也是非常難得。