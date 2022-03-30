體育熱話︱特朗普一杆入洞惹質疑　發聲明反駁：「百分百是真的」

美國前總統特朗普（Donald Trump）對高爾夫球情有獨鍾，高球名宿Jack Nicklaus曾說過對方「熱愛高爾夫球多過金錢」。

他的球技如何，卻從未受大眾關注，一切停留在「熱愛」階段，因此當他被指打出一杆入洞（hole in one）時，備受外界質疑造假，惹來他以經典方式反駁：「那是百分百真實的（It is 100% true）。」



特朗普被指打出一杆入洞。（資料圖片／Getty Images）

事緣在剛過去的周末，特朗普與南非高球名將Ernie Els一起在佛羅里達州打高爾夫球，他被指打出一杆入洞的照片和片段被火速瘋傳，照片中他與眾人在球洞旁開心笑着，特朗普拿着高爾夫球，Ernie Els和另外兩友人舉起食指，共和黨人Tim Swain在Twitter上載照片時補上說明：「特朗普剛打出一杆入洞！」

共和黨人Tim Swain在Twitter分享特朗普打出一杆入洞的消息。（Twitter）

媒體和網民對此事紛表意見，大部分人均認為特朗普造假，有指他昔日曾在高球場上作弊，無法相信他突然球技猛進。惹得特朗普其後通過前總統辦公室發表聲明：「很多人都在問，我現在就告訴你，那是百分百真實的」（It is 100% true）。

特朗普發聲明指自己打出一杆入洞事件千真萬確。（Twitter）

最特朗普式聲明反駁

特朗普的聲明，跟他在任時的用字幾乎一模一樣，彷彿是個「有聲post」。他表示，在自己位於佛羅里達州的高球場跟傳奇球手Ernie Els和另一前名將Gene Sauers一起打球時，打出一杆入洞。他仔細形容：「那是第7洞，距離180碼，帶着微風。我用上5號鐵（杆），大力打進一陣相當大的風之中……白球落地後反彈兩下，然後叮一聲入洞。」

特朗普打出一杆入洞：

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他續稱，「這班偉大巡迴賽球手較我更早發現，因為他們眼力稍為較我優勝，不過只是在那一個洞而已，而且他們的揮杆及不上我。」

特朗普指事件引起不少討論，人人也在問真相如何，他只說跟一班名將一起打球很好玩，最後未有揭曉當日有否憑那記一杆入洞勝過眾高手，「我不會告訴你誰人勝出，因為我是個很謙虛的人。然後你會說我在自吹自擂，我實在不喜歡自吹自擂的人呢！」

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特朗普發言人Taylor Budowich之後發放一段影片，拍着特朗普步往果嶺，繼而在球洞拾球。行到球洞時，他探頭一看後大叫：「它在這裏」，然後徐徐拾起小白球。Ernie Els和同行球友逐一跟他擊掌祝賀，繼而拍下上述的合照。