體育熱話｜跳高韓將苦練克服身體缺陷　擊敗奧運金牌首奪世界冠軍

世界室內田徑錦標賽上，25歲韓國好手禹相赫在跳高決賽跳出2.34米，擊敗東京奧運金牌得主譚貝利（Gianmarco Tamberi），為韓國奪得史上第一面田徑世錦賽金牌。

除了因為成績感動韓國國民，禹相赫面對逆境的精神，也令他得到掌聲。



禹相赫去年出戰東京奧運，決賽以2.35米刷新韓國紀錄，最終只能取得第4名。今月轉戰田徑室內世錦賽，面對東京奧運最強對手，他在決賽跳出2.34米，雖未能再打破自己最佳紀錄，仍力壓僅跳出2.31米的意大利奧運金牌得主譚貝利封王。

亞洲跳高史上，只有卡塔爾選手Mutaz Essa Barshim曾在世錦賽摘金，禹相赫成為亞洲男子跳高史上第二人達成此成就，為韓國創下歷史。

禹相赫力壓意大利奧運金牌得主譚貝利（右一）封王。（Getty Images）

禹相赫出身韓國大田市，雖然他身高1.88米，但在世界跳高選手中並不算突出，而且他還有一個非常不利於他投身田徑的身體缺陷。

8歲那年，他曾經發生車禍，當時右腳卡在的士的輪胎上，導致他右腳比左腳短了1.5厘米。「大小腳」對於田徑選手來說影響非常大，但禹相赫成功克服了這個後天的缺憾。

禹相赫的右腳比左腳短了1.5厘米，對田徑選手的他來說，運動能力影響甚大。（韓國電視片段截圖）

「若當時受傷的是左腳，我也不會成為跳高運動員，這一切都是運氣。」禹相赫曾這樣說道。由於雙腳大小不同，在保持身體平衡方面需格外加強，因此他特別加強鍛煉，「我很清楚自己身體條件並不理想，但獲得成功的選手中也不乏矮個子，我相信努力會成功。」

禹相赫沒有因為身體條件不理想而放棄。（Getty Images）

2013年烏克蘭世青賽上，當時仍就讀高中的禹相赫，就以2.2米獲得男子跳高金牌；翌年他又在美國俄勒岡世青賽上，以2.24米奪銅。2018年雅加達亞運，禹相赫正式在成人組賽事讓大家認識他，以2.28米摘銀。

禹相赫的堅持得到了回報，他今月在室內世錦賽贏得了首個成人組世界賽冠軍，「我總是懷着一顆渴望之心，今後想成爲更多的第一名。」

禹相赫克服「大小腳」的缺憾，多年來為目標奮戰。（Getty Images）

今年，禹相赫將迎來室外世界田徑錦標賽、亞運會等大賽，他說：「譚貝利也在2016年室內世錦賽上奪冠，累積經驗後最終贏得奧運金牌，我也累積了很好的經驗。」他表示會以2024巴黎奧運為目標。

禹相赫將參加下月舉行的亞運會代表隊選拔賽，並從5月開始出戰海外賽事，瞄準7月的世錦賽金牌。