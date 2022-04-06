傅家俊復出激戰11局飲恨　感嘆「幾乎忘記怎樣比賽」｜桌球世錦賽

香港球手傅家俊闊別正式比賽兩年，出戰桌球世錦賽外圍賽，首圈面對英格蘭球手般斯（Ian Burns），兩度追平局數，激戰11局，曾打出一棒破百，但最終以5：6落敗。傅家俊賽後坦言，在新冠疫情下兩年未能出國作賽，令他幾乎忘記怎樣打比賽，所以今場有種像業餘球手對職業球手的感覺。



當地時間昨日（5日）的世錦賽外圍賽首圈，傅家俊打「逆境波」，開局手感未如理想，連輸3局，但他逐漸掌握比賽的節奏，在第4局一棒打出50度贏82：49，到第5局幾乎一棒破百打出99度，以99：20追多局。在第6局，傅家俊再贏68：54，連贏3局，追至3：3平手。

99 break - it's as if he's never been away 👏



Burns still leads Fu 3-2 (11) #ilovesnooker pic.twitter.com/bVjUyNGRro — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 5, 2022

儘管般斯接着連贏兩局，再度以5：3領先，但傅家俊鬥志頑強，絕無放棄，在第9局更打出一棒破百的122度，以137：1追近到4：5，這是他職業生涯第502次打出century break。

跟着，他再贏多局67：55，再次追成平手，與般斯戰成5：5，兩人要打到第11局決勝。可惜傅家俊在決勝一局輸28：73，終以5：6落敗，未能晉級。

44歲的傅家俊賽後說：「回來比賽的感覺真的很好，我掛念打職業巡迴賽。我已經被新冠疫情阻礙了兩年，幾乎忘記了怎樣打比賽。我對今場比賽沒有什麼期望的，因為我只是接受了高強度訓練一個星期。」傅家俊上次參加比賽已經是2020年2月的威爾斯公開賽，跟住新冠疫情大爆發，他留港兩年，沒有到海外比賽。

桌球｜傅家俊啟程往英國戰世錦賽 等待兩年重返賽場難掩興奮心情

由於香港疫情嚴重，政府關閉體育處所，所以傅家俊都有一段時間沒有練波。他在上月底出發到英國，抵埗後重新開展密集的訓練，希望盡快提升狀態，備戰這次世錦賽外圍賽。他說：「當我那星期（的訓練）開始時，我連一棒20分都打不到！」他表示今場狀態已有好轉，「但還是錯失了很多次簡單的機會，我正常情況不會打失那麼多」。

傅家俊強調很開心可以再打比賽，他說：「我仍然很享受比賽，儘管在過去兩年，我練波的時間未試過多過一星期兩次，所以我覺得好像業餘球手挑戰職業球手。我很滿意今場表現，但對方打得非常好，很難打出他的水平。」

在世界排名，傅家俊曾經最高排過第5位，但缺席比賽兩年後，如今排121位。他承認政府對返港人士的嚴格隔離措施，令他這兩年不願意離港出國打比賽，他很高興政府放寬規定，如今返港的酒店隔離期縮短到7日。他說：「我下季都很想打多點比賽，但這在乎回港的隔離政策。如果維持7日的話，這是可以接受的，但如果變成21日的話，我就不能再來。這是很難計劃的，但的確想回來參與更多的比賽。」