桌球︱吳安儀奪再奪女子排名賽錦標　轉戰世錦賽外圍賽或遇傅家俊

香港桌球「一姐」吳安儀贏得今季個人第二個排名賽冠軍，明天（5日）會轉戰世錦賽外圍賽，更有可能跟另一位香港球手傅家俊相遇。



吳安儀於英國出戰溫車士打女子公開賽（Winchester Women's Open），她在決賽迎戰世界第3、今年曾先後拿下英國女子公開賽及女子世錦賽冠軍的泰國球手勒查露（Nutcharut Wongharuthai），最終贏局數4：0，贏得個人今季第二座女子排名賽錦標。

吳安儀贏得2022溫車士打女子公開賽冠軍。（World Women's Snooker）

比賽結果看似實力懸殊，但吳安儀在賽後表示，今仗絕不易打，尤其是勒查露在淘汰賽初段已打出兩杆過百。她稱：「決賽大家比較謹慎，最關鍵是我第一局落後30多分下反勝，個心定了一點，之後防守也做得好一些。」

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吳安儀周二（5日）便會到謝菲爾德（Sheffield）轉戰世錦賽外圍賽，在首圈面對世界排名第83的牙買加老將麥里奧特（Rory McLeod），力爭晉級。

她認為今次奪冠是支強心針，「我已到英國約兩個月，大部份時間留在Sheffield練習、跟很多職業球手一起打波。希望到時發揮到練習的水準，我完成賽事後便會返港，大家祝我好運吧。」

吳安儀下周會轉戰世錦賽外圍賽，再次跟男子球手對戰。（World Women's Snooker）

香港另一位桌球手傅家俊，早前亦已啟程往英國備戰世錦賽外圍賽；這將是他自2020年2月的威爾斯公開賽後，第一次參加職業比賽。

吳安儀透露，兩人曾在英國一起練習，而Marco亦有向對方送上祝賀，在社交網站上寫道：「Congratulations sis.（恭喜，妹妹。）」吳安儀則回應：「Thank you哥哥，繼續多啲教我打波。」

不過，原來兩人在世錦賽外圍賽亦有機會相遇，經抽籤後，Marco首圈會碰上英格蘭球手賓斯（Ian Burns），而假如吳安儀與Marco一直晉級，便有機會在第四圈對撼，爭奪正賽席位。