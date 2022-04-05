桌球世錦賽｜傅家俊復出戰免費直播　吳安儀領先下不敵老將

世界桌球錦標賽今日（5日）展開第一圈外圍賽，女將吳安儀與闊別兩年的傅家俊分別出擊，爭取打入正賽。

打頭陣的吳安儀，不敵經驗豐富的麥覺萊（Rory McLeod）。



吳安儀在剛過去的周日於英國溫車士打女子公開賽，擊敗應屆世界冠軍封后，今日出戰世錦賽外圍賽第一圈，迎戰51歲的牙買加選手麥覺萊。在英國土生土長的麥覺萊是牙買加後裔，直至2019年為止均是以英格蘭選手身份出賽，其後轉而代表牙買加，世界排名最高曾登上32位，目前排名83。

吳安儀在世錦賽外圍賽首圈止步。（World Women Snookers）

「四眼Cue后」安儀本來有個好開始，在第1局以102：28先拔頭籌，惟遭麥覺萊連追3局反先，到第4局，雙方互Set「士碌架」，吳安儀亦把握對手連番失誤，以78：58追回一局至2：3。麥覺萊其後站穩陣腳，加上安儀「埋枱」時錯失得分機會，最終以局數2：6落敗，首圈止步。

傅家俊復出 密集式訓練十天後應戰

同晚香港「神奇小子」傅家俊會在闊別世界巡迴賽兩年後，再戰世界錦標賽，他的對手將是37歲、世界排名111位的英格蘭選手般斯。

傅家俊闊別世巡賽兩年後，在世錦賽復出，令人期待。（Getty Images）

傅家俊賽前已在比賽城市謝菲爾德密集式訓練10日，包括在丁俊暉的桌球學校訓練：「我的狀態每日都在改善，數日前還打出了149，感覺還可以的。」他此前由於疫情而有兩年未有出戰國際賽，排名因而大跌至目前的121位，今次獲外卡參賽，要由外圍賽打起，他亦相當期待：「我不太肯定自己能在外圍賽發揮得如何，我應該是一個未知數吧。不過我打過很多次世錦賽、也曾多次由外圍賽打上去，還算有經驗。」

世界桌球錦標賽外圍賽 般斯Vs傅家俊

4月5日晚上9:30

Now TV 630及637台直播、Now Sports App免費直播

