世界盃抽籤｜巴西被列為冠軍大熱門　C朗神射手賠率最熱

世界盃抽籤後，剛升上世界排名第1位的巴西，被外國博彩公園視為頂頭大熱，衛冕的法國緊隨其後，英格蘭就是第3熱門。世界盃神射手方面，有博彩公司列C朗為金靴大熱，之後是哈利卡尼及美斯。



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卡塔爾世界盃在當地時間周五晚舉行分組抽籤，而在抽籤完成後，外國博彩公司更新了世界盃冠軍的賠率。普遍博彩公司都視巴西為頂頭大熱，巴西籤運不錯，被編入G組，同組對手包括塞爾維亞、瑞士及喀麥隆。

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次熱門是衛冕的法國，他們被列入D組，重遇上屆分組賽的對手丹麥，同組還有非常的突尼西亞，以及洲際附加賽的勝方，可能是澳洲、阿聯酋或秘魯。至於第3熱門是應屆歐國盃亞軍英格蘭，他們身處B組，對手有伊朗及美國，還有歐洲區附加賽的勝方，可能是蘇格蘭、烏克蘭或威爾斯。

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英國傳媒披露，葡萄牙射手Ｃ朗是今屆世界盃神射手的大熱門，英格蘭的哈利卡尼及阿根廷的美斯緊隨其後。

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