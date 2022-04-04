荷蘭名帥雲高爾患前列腺癌 承諾領軍戰卡塔爾世界盃｜足球
撰文：趙子晉
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荷蘭領隊﹑現年70歲的雲高爾日前現身荷蘭電視節目，透露自己確診患上前列腺癌，更瞞住教練團及球員接受治療，但這名前曼聯主帥未有因病辭職，將會領荷蘭出戰今年的卡塔爾世界盃。
曾執教曼聯﹑巴塞隆拿及拜仁慕尼黑等豪門球會的名帥雲高爾（Louis van Gaal），日前出席荷蘭電視節目，原本是為了宣傳他的紀錄片，這名70歲名帥卻公布一個令人擔心的消息。
雲高爾在節目中，透露自己患上前列腺癌，就算患癌，雲高爾依然保持專業，早前如常領軍鬥友誼賽，不希望這個消息影響團隊的決定，故此獨自面對，「我擔心當隊中有人知道我患癌的消息後，會影響他們的決定，故此我在晚上獨自前往醫院，不讓他們知道，我也希望自己是健康，可惜不是。」
雲高爾為了隱瞞病情，醫院方面同樣十分配合，他獲得優先治療，並讓他在其他房間應診，與其他病人分開。
談及病情，雲高爾依然樂觀，「前列腺癌不太可怕，僅得1成病人因它失去性命」，但他坦言病情頗嚴重，已接受25次治療。縱然患上頑疾，雲高爾未有退意，沒有因此辭去帥位，至今仍表示會領荷蘭出戰11月的卡塔爾世界盃。
雲高爾患癌消息一出，曼聯隨即透過社交網站向這名前主帥送上祝福，表示全隊上下也支持他，祝願對方早日戰勝癌魔。
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