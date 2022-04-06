荷蘭宣布雲高爾接班人 朗奴高文明年接手教到2026｜足球
撰文：顏銘輝
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荷蘭國家隊宣布，名宿朗奴高文將會在2022年起接替雲高爾，第二度擔任國家隊主教練。
荷蘭國家隊與朗奴高文簽約至2026年，他到時會帶隊出戰在北美洲舉行的世界盃。朗奴高文球員生涯78次為荷蘭披甲，退役後做過荷蘭助教，跟住執教過多間歐洲一線球會。
在2018年，他接替艾禾卡特首次擔任荷蘭主帥，帶領球隊打入歐國盃決賽周，但他收到巴塞隆拿邀請，在2020年夏天離任，並未帶領荷蘭出戰2021年的歐國盃決賽周。
現任荷蘭主帥是雲高爾，雖然他日前披露身患前列腺癌，但他承諾可以領軍出戰今年底的卡塔爾世界盃決賽周。踢完今屆世界盃後，雲高爾將會卸任。了解更多：荷蘭名帥雲高爾患前列腺癌 承諾領軍戰卡塔爾世界盃｜足球
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