英超｜雲高爾倒曼聯米！公開勸阻坦哈格　叫他選「真正足球球會」

在2014至2016年執教曼聯的荷蘭國家隊教練雲高爾，認為坦哈格要考慮清楚才去教曼聯，因為他認為曼聯是一間商業球會，而非真正的足球球會。
在荷蘭對德國的友賽前，教練雲高爾出席賽前記者會。有記者問他如何看待坦哈格執教曼聯的傳聞，會不會給予這名阿積士教練意見。雲高爾回應：「我不準備在這裏給他意見，但如果他需要的話，他會自己聯絡我。不過，他一定要選一間真正的足球球會，而不是商業球會。」
52歲的坦哈格帶領阿積士贏得2019及2021年的荷甲冠軍，在2019年更打入歐聯4強。雖然坦哈格與阿積士還有一年合約，但相信阿積士不會阻撓他轉投曼聯。
曼聯今季中炒了蘇斯克查，委任蘭歷克為看守領隊帶到季尾，現正積極找尋新帥。據報，坦哈格已經接受曼聯面試，而且表現不錯。
雲高爾續說：「坦哈格是個優秀的教練，對曼聯一定有好處。」雲高爾在2014年接掌曼聯，為球會贏過足總盃冠軍，但在2016年下台，之後由摩連奴接手。
「不過，曼聯是一間商業球會，對任何教練都是困難的選擇。他還是去間真正的足球球會更好。」
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