足球熱話︱雲迪積克不滿荷蘭踢三中堅　公開挑戰雲高爾卻被一句KO

效力利物浦的荷蘭中堅雲迪積克，公開表示自己更屬意在國家隊踢4-3-3陣式，挑戰領隊雲高爾。



已肯定出線今屆世界盃決賽周的荷蘭，日前跟丹麥國家隊友賽，輕鬆贏4：2。主帥雲高爾去年8月起第三度執掌後，「橙軍」8戰均保持不敗，且取得6勝2和佳績。

縱使如此，效力利物浦的中堅雲迪積克仍有微言，「直至今天，我們就不同戰術展開練習及討論，雖然球員表現得不錯，但仍有很多地方要改進，我們會再深入分析。」

荷蘭友賽4：2擊敗丹麥，雲迪積克對排陣有微言。（Getty Images）

荷蘭在此仗以3-4-1-2陣式應戰，由雲迪積克、尼敦阿基及馬菲斯迪歷特組成3中堅，惟3人在各自球會都通常踢4後衛陣式。

雲迪積克表示，這對球員來說是全新的體系，需要時間適應，才能做到教練的要求。「如果你問我是否喜歡這體系，我會說我更喜歡4-3-3（跟利物浦一樣），但我不是國家隊教練，他在這方面有很強烈的意見。」

雲迪積克更希望荷蘭踢4-3-3。（Getty Images）

雲迪積克這句回應，有暗指雲高爾「硬頸」之嫌，這位被稱為「戰術大師」的教頭，對球隊部署有獨特的看法。

雲高爾被問及如何看待雲迪積克的言論時，斬釘截鐵地回應，表示沒有任何討論空間：「我很清楚他的取向，他總是公開這樣說。在我剛上任之後，我們亦已就事情辯論過，而決定戰術的永遠是領隊。」

雲高爾未有理會意見，堅持自己的意見才是最終決定。（Getty Images）

球員不滿教練排陣在球壇屢見不鮮，甚至在香港亦曾發生。2009年10月，香港足球代表隊於亞洲盃外圍賽作客不敵日本0：6後返港，後衛李志豪受訪時便公開批評時任主教練金判坤排陣方式錯誤，「4-4-2已經是一個錯誤的陣式」，事後他雖公開道歉，惟日後被球迷戲稱為「442」。