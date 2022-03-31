雲高爾領荷蘭賽後自爆檢測陽性　曾與德國將帥擁抱：不要離我太近

荷蘭國家隊領隊雲高爾檢測呈陽性仍領軍出戰友誼賽，賽後更與德國球員及教練近距離接觸，他賽後聲稱自己是根據隊醫的建議而作出決定，行為絕對合法。



已穩奪今屆世界盃入場券的德國跟荷蘭，周二把握國際賽期友賽，德國由湯馬士梅拿先開紀錄，荷蘭則有貝雲積追平，雙方終踢成1：1完場。

德國友賽荷蘭，兩隊踢成1：1。（Getty Images）

荷蘭領隊雲高爾在今仗賽前，先於沒戴口罩的情況下，接受前部屬舒韋恩史迪加訪問；比賽中途也不斷跟荷蘭球員擊掌。曾執掌德甲班霸拜仁慕尼黑的他，賽後亦與湯馬士梅拿及德國主教練費歷克熱情擁抱。

雲高爾賽後與湯馬士梅拿擁抱。（Twitter）

不過，雲高爾之後在記招上自爆，原來他在賽前一日的核酸檢測結果仍呈陽性，卻仍然選擇親自帶隊出戰。他引述隊醫的推論解釋，「這是因為病毒的殘留症狀（residual symptoms），比起快速測試，在核酸檢測時需要更長時間去由陽轉陰。」

他表示，自己在這場比賽前多次快測均呈陰性，在場邊領軍是符合當地法規；但又對記者笑言：「不要離我太近！」

雲高爾解釋自己帶隊是合乎法例。（Getty Images）

外界為德國將帥捏一把冷汗，但費歷克接受德國《圖片報》訪問時卻對此並不擔心。他稱：「我很高興在阿姆斯特丹再見到雲高爾，跟他的球隊對戰很有趣、也是真正的挑戰，因為他是世上最佳教練之一。」

費歷克向雲高爾及荷蘭醫療團隊，投下信心一票，「我深信他（雲高爾）跟荷蘭隊隊醫緊密合作，作出最負責任的舉動。他不會將自己及其他人的健康，暴露在風險之中。」

費歷克相信荷蘭會做出負責任的決定。（Getty Images）

世界盃將於卡塔爾時間周四晚上進行抽籤，諷刺的是，雲高爾將未能親身參與，由助教丹尼白蘭特（Danny Blind）代為出席。雲高爾指：「因為出席需要陰性的核酸檢測結果。」