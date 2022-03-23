雲高爾狠批國際足協唯利是圖　抱恙出席記者會「開口中」｜世界盃

荷蘭國家隊教練雲高爾公開批評國際足協向錢看，認為在卡塔爾舉行世界盃決賽周是荒謬。記者會上，雲高爾透露自己有點傷風，翌日荷蘭國家隊宣布雲高爾染上新冠肺炎，需要隔離。
荷蘭已經獲得今年底世界盃的入場券，在今月的國際賽，他們會友賽丹麥及德國。70歲的荷蘭主帥雲高爾周一出席記者會，炮轟國際足協唯利是圖，反對卡塔爾主辦世界盃，他說：「所有人都知道，我認為在那裏主辦世界盃是荒謬的。國際足協怎樣說？我們去到那裏比賽可以幫助他們足球發展？完全是廢話！原因是錢及商業利益，這是國際足協最緊張的。」
「為何以我的專業知識，也沒有成為入面的委員？因為我一直反對這類機構。」這位前巴塞隆拿及曼聯主帥續說：「我一直與這些組織保持距離。我可以在卡塔爾繼續說，但無助世界解決這個問題。」
此外，雲高爾在記者會上承認身體不適，他說：「我現在有點傷風，你們都聽得出的，但這不是即時意味住我染上新冠肺炎。」不幸地，雲高爾一語成讖。荷蘭國家隊周二發聲明：「教練雲高爾早上對新冠肺炎病毒呈陽性反應。」雲高爾需要在酒店接受隔離，幾位助教將暫時接掌球隊。
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