【排球】被取消世錦賽主辦權　傳俄羅斯上訴要求FIVB賠8000萬美元

俄羅斯入侵烏克蘭，體育界紛紛制裁，當中包括國際排聯（FIVB）連番取消俄羅斯賽事。今日就傳出俄羅斯排協正式就剝奪主辦權上訴國際體育仲裁法庭（CAS），並要求FIVB賠償。



就俄羅斯烏克蘭不穩局勢，國際排聯（FIVB）出手對俄羅斯連番制裁，陸續取消俄羅斯主辦的烏法站（女排）和克麥羅沃站（男排）分站賽，其後再取消俄羅斯原訂8月26日開打的男排世錦賽主辦權。

國際排聯（FIVB）取消俄羅斯原訂8月26日開打的男排世錦賽主辦權。 （網上圖片）

根據俄羅斯《塔斯社》報道，俄羅斯排協就被取消主辦權不服，因此向CAS提出上訴，惟他們無意重取主辦權，反而要求FIVB賠償包含籌辦與場地等相關費用，共8000萬美元的連帶損失。

國際排聯（FIVB）亦取消俄羅斯主辦的烏法站（女排）和克麥羅沃站（男排）分站賽。（Getty Images）

不過有趣的是，俄羅斯排協暫仍未籌得律師費用，並表示：「目前已做好長期訴訟的準備，現在最重要是獲得法律方面的支持，不過目前律師支付費用尚未解決。」