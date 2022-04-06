排球︱朱婷發文確認已做手術治手腕傷　8個字交待近況

中國女排隊長朱婷手腕傷患困擾多時，遲遲未動手術根治，令球迷十分憂慮。近日傳出她已動刀的消息，至今晨朱婷親自在微博發文證實。



中國女排隊長朱婷手腕傷患困擾多時，終動手術治理。（Getty Images）

朱婷上載數張包紮着右手手腕的照片，並寫上：「手術 - 石膏板 - 大護具 - 小護具 - ……專注康復 感受進步。」首次向外界證實已經完成右手手腕手術，並已進入康復階段。

這位中國女排領軍人物，已受此傷患困擾多時，2020東京奧運她在傷患困擾下表現不似預期，連帶影響中國隊戰績。分組賽中國隊與美國、意大利、土耳其、俄羅斯奧委會及阿根廷同屬B組，首仗0：3意外在土耳其身上吃光蛋，朱婷全場只得4分。第二仗朱婷表現大有改善拿下18分，仍未能阻止美國直落3局獲勝。第三仗對俄羅斯打足5局，中國以2：3敗陣，吃下三連敗。分組6隊之中，頭4名可晉身8強，即使中國之後連贏意大利和阿根廷，2勝3負的成績僅排小組第五，未能晉級。

中國女排在朱婷帶領下，贏得2016奧運金牌。5年後，惠若琪、徐雲麗、魏秋月及楊方旭退役，陣中奧運金牌得主餘下8人，當中7人入選2020東京奧運大軍，包括朱婷、袁心玥、龔翔宇、顏妮、丁霞、張常寧及劉曉彤，自由人林莉未能入選。一個加入5個新血的陣容，在朱婷受傷下，衛冕失敗，最終只得第9名。

奧運後，外界十分關注朱婷何時進行右手手腕手術。她的手腕已受傷近4年之久，一直未有接受手術，更決定負傷參加奧運，之後的全運會她未有出場。去年10月她開網上直播，有球迷問到手術問題，她當時回應：「手術難度不太大，最重要是康復。慢慢來，要耐心，健健康康回到球場上打球。」不過直到近日才有她已做手術的消息。

中國女排在朱婷帶傷出戰東京奧運下衛冕失敗，教頭郎平離任。（Getty Images）

朱婷早前笑言，多年來習慣每日高強度訓練，等待做手術期間突然間變得空閒「很不舒服」，加上只能看着隊友上場，亦有點焦急。「坐在場下是五味雜陳，想上又沒法上，上了也不能為球隊貢獻，只能在底下拍手和鼓勵，把看到的東西傳達給隊友，非常難受。」

大半年過去，朱婷遲遲沒有新消息，國內外媒體均在猜測她是否已經動手術，至到今天她才證實此消息。

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