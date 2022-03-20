MotoGP｜印尼版七師傅成功驅雨　神奇開賽昆達拿路重返頒獎台

MotoGP相隔25年後再於印尼上演，卻在賽前下起大暴雨，雷電更直劈賽道，當大會及車迷都擔心比賽無法進行時，「她」卻現身解救了大家。



原定下午3時開賽的印尼站，因大雨下過不停，賽道積水，一道雷光更突然直接劈中賽道，賽會宣布要到3時45分才再決定新進展。

這個時候，一位戴着白色安全帽的女子突然在維修站車道出現，她不是工作人員，而是一位「大師」。

戴着安全帽的「大師」持鉢和棍及一束清香，現身施法。（Getty Images）

「大師」手持一個銅色的鉢、和一束清香，她以鉢棒在鉢內攪動、再一邊唸唸有辭，似在施法，瞬即吸引了全場人的目光。

雖然漫天大雨更有雷暴，但她竟脫去安全帽，走出賽道「作法」，相當勇敢，上屆世界冠軍昆達拿路也不禁有樣學樣，以手中的紙碗和膠匙羹模彷起來。

昆達拿路也來「作法」：

就在約20分鐘後，雨勢減弱了，比賽可以在4時15分展開，MotoGP也不禁在Twitter道：「真的有用！」

這位「大師」在印尼原來被稱為「雨水處理員」，特別獲召來驅走雨水，根據印尼傳媒，她在前日的自由練習已有出現。

「大師」施法的畫面：

在「大師」協助下，比賽順利展開。正賽有6屆冠軍馬克馬昆斯（Marc Marquez）因今早炒車致腦震盪退賽之下，昆達拿路今站受惠於山葉戰車「反彈」排頭位起步，但第2圈已遭奧利華拉（Miguel Oliveira）爬頭，未幾又被米拿（Jack Miller）超越。米拿及後再超越奧利華拉，形成兩人的領先集團，昆達拿路一路跌至第5位，緊追在連斯（Alex Rins）和薩高（Johann Zarco）之後。

奧利華拉超越米拿後，毋懼雨戰造出最快圈速，一路將差距拉開。到最後10圈，昆達拿路展開反擊，在餘5圈時升上第2名，更曾嘗試向已拉開3秒多的奧利華拉進攻，但未能成事。最終奧利華拉為KTM奪冠，昆達拿路奪亞軍重上頒獎台，薩高獲季軍。