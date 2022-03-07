MotoGP｜首位女性領隊繼承亡夫遺志　2022第一站即奪16年來首勝

世界電單車錦標賽（MotoGP）昨晚（7日）在卡塔爾羅賽爾國際賽車場展開賽季第一戰，賽果既驚喜、也有感人故事。



前一日的排位賽，2021年最佳新秀佐治馬田（Jorge Martin）駕駛杜卡迪（Ducati）為Pramac奪得頭位，基斯尼車隊（Gresini Racing）的巴斯迪安利尼（Enea Bastianini）排第2，第3名則是展開傷愈後首個完整賽季的6屆MotoGP世界冠軍馬克馬古斯（Marc Marquez）。

至於衛冕的昆達拿路（Fabio Quartararo）即使盡了力，駕着性能被比下去的山葉（Yamaha）只跑出第11位。

上屆冠軍昆達拿路與山葉的2022年似乎不會太好過。（Getty Images）

今次要說的故事是由兩屆125cc世界冠軍法斯圖基斯尼（Fausto Gresini）創辦的基斯尼車隊，這支成立於1997年的車隊，由2015年開始與車廠Aprilia合作成為其廠隊，亦以Aprilia為隊名。7年過後，基斯尼去年已決定由2022年開始脫離Aprilia，回復獨立車隊的身份，但好景不常，在這重大計劃之前，基斯尼在2020年12月患上新冠肺炎，並在2021年2月離世。

車隊靈魂人物與世長辭，當時不少人提出疑問：基斯尼車隊還能否營運下去？

基斯尼（右）生前與當時仍在Moto3的巴斯迪安利尼（左）合照，未料這位意大利車手升上MotoGP為他效力之時，已陰陽相隔。（Getty Images）

基斯尼的遺孀娜迪亞（右二）悼念離世的丈夫。（Getty Images）

基斯尼死後僅兩個月，車隊便公布一個震撼的消息——基斯尼遺孀娜迪亞（Nadia Gresini）毅然接手，成為車隊老闆兼ＭotoGP史上首位女性領隊，領導車隊在MotoGP、Moto2、Moto3及MotoE共4級賽事運作；兩個兒子Lorenzo和Luca則分別協助行政及體育範疇。

在哀傷及質疑聲音中，娜迪亞承接先夫的遺志，堅持領基斯尼車隊重新走上獨立隊伍之路，宣布在2022賽季重新以「Gresini Racing」的隊名出賽，與杜卡迪合作成為其衛星隊，採用2021年規格的杜卡迪戰車出賽，並獲得總部設於香港的貨櫃公司FlexBox作為主贊助商。車手方面，則起用兩位意大利車手——24歲的2020 Moto2冠軍巴斯迪安利尼和23歲新秀迪基安南東尼奧（Fabio Di Giannantonio）。

娜迪亞（中）負起重任，成為MotoGP首位女性領隊。（Gresini Racing Twitter）

基斯尼車隊上一次奪得分站冠軍已是2006年，上季的最高分站排名則是第3名。在經歷劇變、艱辛地達成「做回獨立車隊」這個目標後，已算很了不起，當時娜迪亞也鬆一口氣，道：「這真是個相當感動的時刻，之前的幾個月，我們是藉由強烈的情感去推動自己努力、去勾劃出基斯尼車隊未來的路。官宣的這一刻，我們真的很驕傲，整個計劃，都是基於法斯圖（基斯尼）建立的藍圖。」

誰料過基斯尼車隊重新獨立後的第一場MotoGP賽事，就成為賽後最大話題？

起跑前的巴斯迪安利尼。（Getty Images）

作為2022賽季第一站的卡塔爾站正賽，排頭位的佐治馬田一起步已跌落第8位，本田車手「細E」普爾艾斯柏加路（Pol Espargaro）從第6起跑搶佔第1位，與隊友馬克馬古斯守住這「本田1-2」，直至馬古斯被KTM的拜達（Brad Binder）趕過。

艾斯柏加路的領先優勢曾似乎相當穩陣，但一直守住第4、5位的巴斯迪安利尼先在第7圈超越馬古斯，再在第14圈解決拜達升上第2位，並憑着輪胎優勢一直收窄與艾斯柏加路的差距。第19圈，巴斯迪安利尼在直路尾趕過艾斯柏加路，艾斯柏加路想重奪領先位置卻偏離了賽道，未能重返第一之餘更被拜達超越，直接跌落第3位。

巴斯迪安利尼超越「細E」艾斯柏加路，在末段搶佔第一位。（美聯社）

賽事尚餘3圈，此時鏡頭影住基斯尼車隊的車房，娜迪亞已緊張、感動得熱淚盈眶……最終巴斯迪安利尼順利守住第一名衝線，不單奪得個人生涯首個分站冠軍，也是基斯尼車隊16年來首個分站冠軍，經歷去年的劇變之下，這冠軍更是意義重大。不止娜迪亞，成為冠軍的巴斯迪安利尼也在放鬆圈不住落淚。

在巴斯迪安利尼登上第一位後，娜迪亞已止不住淚水。（直播截圖）

基斯尼車隊史上不乏「悲傷的勝利」：2006年賽季首戰的日本站，日籍車手加藤大治郎在主場作賽意外身亡，緊接的南非韋爾琴站，其隊友Sete Gibernau奪冠；2011年馬來西亞雪邦站，車手Marco Simoncelli意外離世，緊接下一站，車隊在Moto2由Michele Pirro取勝，今次的一勝，在這篇章再添一頁。

巴斯迪安利尼與娜迪亞上台領獎，享受勝利的時刻。（美聯社）

感觸不已的娜迪亞賽後道：「這場勝仗是獻給我丈夫的，我做的一切也是為了他，他一直跟我們同在。」她也讚許奪冠的巴斯安迪尼，「他有才能，更是個好人。」

娜迪亞付出的一切，也深獲車隊上下認同，基斯尼車隊的傳訊及市場經理Carlo Merlini賽後接受賽車媒體《The Race》專訪時道：「娜迪亞哭了，我哭了，所有人都哭了……這場勝利相當特別。我們要好好給予娜迪亞掌聲，她勇敢地接手車隊，是她推動一切成事，今天的成就，她值得擁有。」