歐聯｜安察洛堤點出皇馬扭轉形勢關鍵　大讚奇兵卡馬雲加有貢獻

皇家馬德里在歐聯8強驚險淘汰車路士，教練安察洛堤表示勝負關鍵在於活力，他換入體能充沛的後備兵，扭轉形勢。



這仗形勢一轉再轉，原本皇馬手握首回合3：1優勢，但車路士次回合氣勢如虹，在班拿貝球場連入3球，總比數反先4：3，勝利的天秤擺向藍戰士的一邊。

就在次回合的尾段，再次風雲色變，洛迪高高斯入波，追平4：4，進入加時，賓施馬頭槌奠勝，皇馬贏5：4晉級。

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當總比數踢成3：3時，皇馬主帥安察洛堤率先換人，於73分鐘由卡馬雲加入替卻奧斯，提升中場活力。當總比數被車路士超前後，安帥再馬上變陣，在78分鐘換入馬些路及洛迪高高斯。兩分鐘後，換人見效，卡馬雲加搶回控球，洛迪高高斯入波，追成4：4。

安察洛堤大讚卡馬雲加入場帶來活力。（Getty Images）

皇馬教練安察洛堤賽後說：「我們勝出，要多謝活力。我作出換人，就是為了增強活力。球隊陷於困境，所有球員都竭盡所能了。以我們的表現，今場不應落後到0：2，但在艾達米列達奧缺陣下，我們在死球處於劣勢。我們很掙扎，尤其在落後0：2後，心理上遭受打擊，但這個球場的魔力幫到我們很多。」

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安察洛堤很滿意卡馬雲加的表現，他說：「卡馬雲加其實可以踢正選，而事實上，當他入場後，為我們提供很大的活力。隨比賽進行，當你擁有洛迪高高斯、費達歷高華維迪及卡馬雲加在陣中，這支球隊的體能對抗相當強。」

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同一晚，維拉利爾淘汰拜仁慕尼黑晉級，4強中肯定有兩支西甲球隊，安帥說：「我想恭喜維拉利爾及艾馬利，西甲已經有兩隊了，或者明天過後，會有3隊。」如果馬德里體育會可以淘汰曼城，今屆歐聯4強就會有3支西甲球隊。

安察洛堤賽後與杜慈擁抱。（美聯社）

安察洛堤追平了哥迪奧拿及摩連奴的紀錄，第8次打入歐聯4強（祖雲達斯1次、AC米蘭4次、皇馬3次），但如果哥迪奧拿接下來擊敗馬德里體育會晉級，哥帥會將紀錄改寫到9次。