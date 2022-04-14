【英超】蘇馬足踝扭傷或提早「收咧」 韋斯咸爭前四現暗湧
撰文：楊宇翹
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韋斯咸中堅葛特蘇馬上仗對戰賓福特足踝扭傷，檢查後發現傷勢不輕，賽季或因而提早結束。
蘇馬繼早前虐貓案後沉寂一排，上周在惡鬥賓福特一戰中扭傷足踝關節，至今仍需以腳架走路，其月內賽事肯定無法上陣。
惟據英國《每日郵報》報道，蘇馬傷勢比預期中嚴重，賽季很大機會報銷，令韋斯咸季尾力爭前四及歐霸爭標之路，添加難度。
領隊莫耶斯直言失去蘇馬為球隊一大打擊：「我們仍然在等待完整報告，才確實傷勢如何，不過他肯定不能在今場鬥里昂上陣。這是重大打擊，畢竟他是法國國腳兼世界盃冠軍成員。」
韋斯咸周五凌晨將在歐霸8強次回合作客鬥里昂，莫耶斯續道寄望另一中堅伊沙迪奧普能挺身而出：「伊沙迪奧普曾在蘇馬受傷時替任，其表現值得我們信賴，現在再一次出現機會，希望他能把握。」
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