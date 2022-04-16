足球熱話｜意甲球員耳環過大　後備入替10分鐘自行投降

足球員做好準備上場，除了熱身，也要「淨身」。身上飾物，統統要脫下或包好，以免傷人。

凌晨意甲出現罕見一幕，球員被自己的飾物連累。他後備入替僅10分鐘，便因為脫不下耳環，最後被調離隊。肉體沒受傷，心靈受創傷。



魔「環」纏身，發生在史柏斯亞前鋒尼蘇拿身上。球隊今晨主場對國際米蘭，半場落後一球，於60分鐘調入尼蘇拿。但他入替不久，被球證「查牌」。

尼蘇拿雖未成為輸波罪人，不過「攪着全村人」。（Getty Images）

球證指尼蘇拿左耳有一隻大耳環，要求他脫下才可以繼續比賽。尼蘇拿沒有異議，但狀甚困難，又側頭又雙手，擾攘多時仍未能脫下。尼蘇拿被指令走到邊線外，找球隊職員幫手，卻連職員都束手無策。

尼蘇拿的左耳上有一隻耳環，縱使以膠布包裏，仍頗為「大舊」。（twitter）

尼蘇拿結果投降，逕自坐回後備席，非常失望。史柏斯亞教練、意大利前國腳莫達（Thiago Motta），極為無奈，只好用最後一個後備名額，換走入場10分鐘的尼蘇拿。史柏斯亞回復11人應戰，無助平反敗局，在換走尼蘇拿後3分鐘再失一球，最終負1:3。