足球熱話｜教練頭頂美女旁證　拒認錯反斥女性有輿論優勢

日前一場巴西地區聯賽中，重現經典「施丹頭槌」一幕。一名球隊教練以頭槌攻擊女旁證，隨即領紅被逐出場，賽後更直接被所屬球隊開除。該名美女旁證Marcielly Netto在Instagram有超過2.4萬人追蹤，頭槌事件在當地引起軒然大波。



周日（10日）的巴西聖埃斯皮里圖州聯賽8強，由鐵路體育會對戰新貝內西亞，上半場結束時，鐵路教練Rafael Soriano因不滿球員被罰黃牌，與球證發生爭執，女旁證Marcielly Netto加入理論，暴怒的Soriano一時失控，竟然施丹上身，用頭撞向對方頭部。影片所見，幸好Netto及時閃開，以手掩鼻嚇得花容失色。

女旁證Marcielly Netto遭球隊教練頭槌攻擊。（截圖）

Soriano在場上重演法國球王施丹於2006年世界盃，加時頭撼意大利中堅馬特拉斯一幕，場上隨即亂成一團，主審立刻出示紅牌把該名教練驅逐出場。

據悉，當時有記者走上前訪問時，該教練否認頭槌攻擊，並拒絕認錯，指Netto恃住女性身分佔盡輿論優勢，惟有片有真相，賽後他亦被所屬球隊開除，並被州立體育法庭初步處以30天禁賽處分。

Marcielly Netto除了是球證，還是一名私人健身教練。（Instagram）

樣子頗標緻的Netto，個人Instagram時常分享生活照與執法照片，在當地薄有名氣，更有超過2.4萬人追蹤，這件攻擊事件因而受到注目。

Marcielly Netto因出眾樣貌在當地薄有名氣。（Instagram）

教練「施丹頭槌」攻擊女旁證：