體育熱話︱感性碧咸兒子婚禮致辭時流淚　憶Brooklyn初出生時點滴

碧咸長子Brooklyn與百億千金Nicola Peltz大婚細節陸續曝光，繼碧咸大曬一家有型禮服照後，席上賓客爆料稱，「萬人迷」新老爺致辭期間一度哽咽，要停下來一陣子才能繼續。



碧咸被指在長子Brooklyn婚禮致辭時哽咽。（Getty Images／資料圖片）

作為新郎的爸爸，碧咸在婚禮上致辭，約5分鐘的演說不止談及一對新婚夫婦，還談到Brooklyn初出生時的幾個特別時刻，他一度說至哽咽，在場不少賓客也被他感動得眼濕濕。

英國《太陽報》引述消息人士稱，萬人迷憶述當Brooklyn出生後，渴望保護兒子：「碧咸說，當Brooklyn出生時，他睡在醫院地上，擋着房門，因為他不想讓任何人進來。」碧咸說到中途哽咽得一度停下來，深呼吸一口氣冷靜下來，才能繼續，被形容為：「一篇非常溫馨的演說（a very sweet speech）。」

碧咸昔日在奧脫福抱着Brooklyn的溫馨畫面。（Getty Images／資料圖片）

碧咸一向感性，曾不諱言Brooklyn初出生時，在Victoria床邊感動得痛哭。他與Victoria育有三子一女，第一個孩子Brooklyn在他心目中始終佔有獨特位置。Brooklyn出生後，當年仍效力曼聯的碧咸，每季奧脫福主場最後一戰均會抱可愛的Brooklyn出來，向球迷致意。

他早前在Instagram分享Brooklyn婚禮照片，一張拍下他與三子的照片中寫道，「我漂亮的兒子們和一個非常自豪的爸爸……祝福Bust（Brooklyn乳名簡稱）永遠開心，我們會一直站在你身邊。」另一張Brooklyn與太太Nicola Peltz的合照，碧咸歡迎新抱仔加入大家庭之餘，補上一句：「Love you Bust」，父愛爆燈。

他早前在Instagram分享Brooklyn婚禮照片，一張拍下他與三子的照片十分有型。（Instagram）

Brooklyn含金鎖匙出生，年僅23情史卻相當豐富，曾與較自己年長兩年的女星Chloe Moretz相戀4年，當中經歷離離合合，期間被拍得與其他女星親熱，終與Chloe分手收場，之後與超模Hana Cross相戀，一樣難逃分手命運，直到遇上「真命天女」Nicola Peltz。

「換畫」頻密的Brooklyn2020年求婚成功，與由2019年10月開始相戀的Nicola Peltz訂婚，他當時在instagram宣布：「兩星期前，我請我的靈魂伴侶嫁給我，她也答應了！我是世界上最幸運的男子……我答應你，會成為最好的丈夫，也有一天會成為最好的爸爸，我愛你。」Brooklyn昔日猶如脫疆野馬，Nicola到底如何將他收服？

Brooklyn與Nicola 2020年訂婚，如今正式成為夫婦。（brooklynbeckham@instagram）

生於億萬世家 父親擁過百億資產

Nicola的名字變得廣為人知，在於她出演2014年的荷里活鉅製《變型金剛4》，這位演員除有相當突出的外貌和氣質，身材亦相當均稱，媽媽Claudia Heffner昔日為著名模特兒，Nicola盡得母親優良遺傳。

Nicola跟碧咸嫂Victoria一樣，並非經常展露笑容，有時更有點冷酷，面對Brooklyn卻往往笑得甜蜜。Brooklyn對她用上「靈魂伴侶（Soulmate）」一字形容，可見較男方年長4年的她更成熟，相當了解未婚夫。

碧咸新抱Nicola Peltz：

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Brooklyn有對富裕的球星、明星父母，Nicola的家世較碧咸一家更加顯赫——父親Nelson Peltz是美國億萬富豪，母親是Nelson Peltz第三任妻子、名模Claudia Heffner。

79歲的Nelson Peltz是另類投資基金Trian Fund Management創辦人之一，目前為美國連鎖快餐集團Wendy's的非執行主席，也是擁有NBA球隊紐約人及NHL球隊New York Rangers的The Madison Square Garden Company董事，資產淨值估計達17億美元（約132億港元），較碧咸的4.5億美元（約35億港元）身家更豐厚。

無論名氣或家世，Nicola絕對配得上、甚至更勝Brooklyn，碧咸一家今次真的娶得「百億新抱」。