足球熱話｜球迷讚有C朗水準　C朗仔連兩場為曼聯U12建功

曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前賽後粗暴對待14歲小球迷，引起巨大爭議，甚至連英國警方都展開調查。不過身陷風波的他稍微感到欣慰的是，其效力曼聯U12的長子、11歲的小C朗（Cristiano Ronaldo Jr），連續2天為球隊取得入球，還在場上模仿其招牌慶祝動作。



C朗仔今年2月加入了曼聯的青訓系統，他在青少年隊表現相當突出，先是在周三於西班牙舉行的U12青年錦標賽門前勁射破網，助球隊以5：0大勝EF Girones Sabat；隔天又在地中海盃建功。

11歲的C朗仔在西班牙助球隊以5：0大勝EF Girones Sabat，入球後做出其父的招牌慶祝動作。（Twitter）

C朗仔連續兩天入球後，都模仿起C朗的招牌「Siuuu」慶祝動作，球迷更讚嘆「虎父無犬子」，C朗仔也遺傳了父親的水準，不過也有人留言指C朗仔被高估。

無論如何，兒子的表現，也許能讓近日疑襲自閉症小球迷而備受批評的C朗，稍微感到欣慰。

C朗仔在右禁區勁射破網後再做出「Siuuu」慶祝動作。（截圖）

C朗在2020年被問到兒子的足球天賦時曾表示：「讓我們看看我兒子會不會成為一位偉大的足球員，他有那種天賦，他速度快且帶球能力很好，不過這樣還不夠。」

C朗仔與曼聯名宿朗尼的兒子Kai同樣效力曼聯U12，不過對方年齡比他大1歲，C朗仔擔任前鋒，Kai則是中場球員，後者在今月初的U12曼市打吡大戰，以左腳建功。除了朗尼及C朗的兒子外，防中尼曼查馬迪的兒子也在隊中。

朗尼的兒子Kai也是曼聯的青年軍。（Twitter）

【C朗仔兩場入波片段】

Cristiano Ronaldo Jr. scores for #mufc U12s against EF Gironès Sabat



Of course he pulled out his dad's iconic celebration 🔥 pic.twitter.com/YxfPZtc9Vb — utdreport Academy (@utdreportAcad) April 13, 2022