足球熱話｜謝拉特快問快答重提往事　對車路士世紀一跣失冠最遺憾

現任阿士東維拉領隊的利物浦名宿謝拉特，最近在一個網上節目中接受曼聯名宿加利尼維利的訪問，兩人談及「雙紅」恩怨、英格蘭及利物浦的往事。被問到最大遺憾，他坦言是2014年對車路士跣腳，導致利物浦無緣英超冠軍。



謝拉特接受加利佬的快問快答訪問。（網上片段截圖）

加利佬最搞笑的一條問題是，謝拉特最想掌摑哪一位曼聯「92班」的成員，對方第一時間笑住反問：「我可以掌摑幾多下？」接着謝拉特認真地說：「講真的，我不是講大話，雖然我們是宿敵，但我跟大家在英格蘭的關係很好。或者人們不相信，其實在英格蘭過了三四日後，我們就會一起聊天。我跟你們的關係沒有什麼特別。」

謝拉特表示跟曼聯「92班」的球員關係不錯。（Getty Images）

當加利佬問他，誰是他遇過最有趣搞笑的隊友時，謝拉特又答了一位曼聯名宿的名字，就是朗尼。他解釋：「朗尼是其中一位，尤其當你去到代表英格蘭出賽，需要離開家人，你就特別需要一個像朗尼的人。他們可以鼓勵你及更衣室。我很喜歡跟朗尼一起，因為我們來自相近的地區。」兩人一起代表了英格蘭11年，同時在「雙紅會」中交手過無數次。

謝拉特表示朗尼是個很搞笑的隊友，喜歡跟他一起。（Getty mages）

談到在利物浦合作過最優秀的球員，這位前紅軍隊長選了蘇亞雷斯。他說：「我跟一些頂尖球員合作過，例如沙比阿朗素、馬斯真蘭奴、費蘭度托利斯，但蘇亞雷斯是完全不同的。無論是什麼比賽及對手，你總覺得他可以幫你贏出比賽。」

謝拉特心目中的最強利物浦隊友是蘇亞雷斯。（Getty Images）

謝拉特透露，當蘇亞雷斯在2011年加盟利物浦，在首課操練便感覺到這位烏拉圭球員與別不同，他在訓練上的投入及認真跟正式比賽時一樣。謝拉特說：「我記得當年加歷查講過類似『我不想每日訓練都遇到他』的話，你就知道蘇亞雷斯在訓練的投入程度。他會令你尷尬，甚至他都不知道這樣會令你尷尬。他會跑向你，擊倒你，欺負你。」

當年蘇亞雷斯曾咬過伊雲洛域。（Getty Images）

講起蘇亞雷斯，怎能不提他咬人的一面。謝拉特續說：「作為他的朋友，有幾次事件中，我覺得很難受。我盡力想做他的朋友，去給他意見，因為我比他年長一點，經驗較多。」謝拉特強調，蘇亞雷斯的性格絕非外界所見那樣，而且有信心經過那麼多風風雨雨後，他已變得成熟。

如果沒有那一跣，可能謝拉特已經贏得英超冠軍。（Getty Images）

謝拉特在球會生涯幾乎贏盡錦標，例如歐聯、歐協盃、歐超盃、足總盃及聯賽盃，但獨欠英超冠軍。被問到生涯最大的遺憾時，他亦承認：「贏不到英超冠軍，我一定是這樣說。」其中在13/14球季，他很大機會可以帶領利物浦贏英超，但在季尾對車路士的關鍵一戰，他在中場跣腳，令對方的丹巴巴亞單刀入波，最終令到球隊失落冠軍。

謝拉特續說：「或者不叫做遺憾，但如果可以回去，我會希望自己贏到。尤其是，很明顯地，那個對車路士時的殘酷時刻。我不知道這是否叫遺憾，這件事是我回望過去時，很希望改變的。」