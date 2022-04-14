英超熱話｜曼聯肥約留普巴隨時激嬲全世界　法國名宿勸尋找新動力

曼聯中場大將保羅普巴與球隊合約今夏屆滿，至今仍然未動筆續約，縱然離隊傳聞滿天飛，曼聯依然積極希望留住這名法國球星，有意開出「肥約」，隨時成為全隊最高薪球員，英國《每日鏡報》透露此舉引起曼聯更衣室極大反響。



曼聯大將普巴（Paul Pogba）與球隊合約今夏屆滿，但至今未有進展，英國傳媒表示曼聯未放棄留住普巴，英媒傳「紅魔鬼」開出40萬鎊周薪的合約，加上額外獎金，周薪有望達50萬鎊。

普巴打開口牌勢離曼聯 傳兩英超球會加入免簽戰團

普巴合約今夏屆滿，至今依然未動筆續約。（資料圖片／Getty Images）

普巴效力曼聯至今，表現一直飄忽，球隊依然千方萬計挽留普巴，更可能超越C朗拿度及迪基亞，成為全隊最高薪球員。英國《每日鏡報》爆料稱，曼聯內部不少聲音均認為普巴不值得這個人工，更指若果普巴成功續約的話，隨時引發隊內不滿。

《每日鏡報》引述：「部分球員認為，普巴一段時間沒有披甲，並不斷放風希望離隊，但他卻可以獲得他們兩倍以上的人工，並不合理。」

傳曼聯將為普巴開出50萬鎊周薪，有望取代C朗成為全隊最高薪球員。（資料圖片／Getty Images）

曼聯上周末不敵愛華頓，普巴後備入替，表現乏善可陳，法國名宿比堤（Emmanuel Petit）直指普巴應該離開曼聯，「根據普巴的身體語言，你就明白他在奧脫福並不開心，他只是其中一人。我認為普巴是時候離開曼聯，他需要尋找一些另外的動機，因為曼聯的現況對所有球員也沒有好處。」

英超下輪直播賽程：

更多英超相關報道：