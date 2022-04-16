劍擊世界盃｜楊子加過關斬將闖正賽 周日偕張家朗蔡俊彥爭冠
撰文：趙子晉
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花劍世界盃在塞爾維亞貝爾格萊德上演，周六舉行男子花劍外圍賽，6名港將角逐正賽席位，楊子加連挫德國及韓國劍手，連續兩站世界盃打入64強。
男子花劍世界盃貝爾格萊德站，今日（16日）上演外圍賽，除了張家朗及蔡俊彥直入正賽，其餘6名港將亦要出戰，力爭正賽席位。
楊子加小組賽4勝1負晉級，首場淘汰賽以15：5輕取德國劍手Laurenz Doerfer，其後鬥韓國劍手Jung Sihwan，並以15：12力克對手，再下一城，連續兩站打入正賽，將與丹麥劍手溫特保保臣（Jonas Winterberg-Poulsen）爭晉級。
另外5名港將悉數小組賽晉級，崔浩然﹑蔣翱駿及陳建雄與正賽僅一步之遙，吳諾弘及張小倫則在首場淘汰賽落敗。
今次賽事被列為頭號種子的張家朗，首圈將與新加坡劍手Samuel Elijah Robson碰頭；被列為5號種子的蔡俊彥，則與烏克蘭劍手Klod Yunes交手。
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