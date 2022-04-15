劍擊世界盃｜兩港將晉塞爾維亞站女花正賽　符妤名鬥加拿大天才

劍擊世界盃今周上演男女子花劍塞爾維亞站，女花資格賽今日（15日）率先在貝爾格萊德展開，符妤名和鄭曉為雙雙打入正賽。



港隊有符妤名、鄭曉為、張楚瑩和關渝澄4人出戰今站，今日先戰資格賽，爭取打入明日的正賽。關渝澄未能突破分組賽，張楚瑩則出線至淘汰賽後在64強敗予捷克的Freya Cenker出局。

鄭曉為於分組賽獲4勝2負，外圍賽128強輪空，並在64強擊敗喀麥隆劍手Eszter Wolf，取得明天的正賽資格，首圈會鬥法國劍手Anita Blaze。

香港女花代表出戰世界盃，左起：關渝澄、符妤名、鄭曉為、張楚瑩。（資料圖片／FIE）

符妤名打入外圍賽128強後，連環淘汰奧地利的Maria Kraenkl和韓國劍手Seungmin Lim，但明日正賽第一圈她將遇上大考驗，對手將是來自加拿大的Jessica Guo Zi Jia。

年僅16歲的Jessica Guo雖然年少，但世界排名已上升到第17位，實力強橫，除了在14歲時已奪得泛美錦標賽成年組銀牌，去年東京奧運她在女花個人賽打入16強，在團體賽亦獲第5名，今月初在世界青年錦標賽成功衛冕其世少冠軍。