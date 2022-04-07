劍擊世青賽｜港隊花劍女將不敵美國隊轉戰排名賽 男花隊32強止步
撰文：趙子晉
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世界青少年劍擊錦標賽最後一日上演花劍賽事，舉行男﹑女子青年組團體賽，港隊分途出擊。
女子花劍隊16強力戰不敵頭號種子美國隊，轉戰排名賽；早前勇奪男花少年組個人賽冠軍的鄭鐵男，未能乘勢領軍晉級，32強止步。
由梁雅蕾、陳諾思、莊韻諺及廖愷翹組成的女子花劍隊，首圈遇上東道主阿聯酋，未遇太大壓力，由頭帶到尾，結果以45：17輕取對手晉級，16強硬撼頭號種子美國隊。
畢竟兩軍實力有差距，港隊大部分時間落後，中段更被拉開至雙位數分差，梁雅蕾第8局力追，單局拿下9：5，可惜為時已晚，結果以45：29落敗，其後轉戰排名賽。
男子花劍方面，新鮮出爐的少年組世界冠軍鄭鐵男領軍，夥拍蔡孝銳、潘邀雲及麥朗圖出戰，港隊被列為17號種子，與加拿大爭入16強。港隊首3局領先，加拿大其後收復失地，港隊曾經大幅落後9分，即使換入麥朗圖依然無法扭轉戰局，結果港隊以35：45憾負，32強止步。
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