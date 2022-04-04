劍擊｜港隊男女佩劍世青團體賽32強止步　明日上演花劍

世界青少年劍擊錦標賽第3日上演青年組佩劍團體賽，男﹑女子港隊分途出擊，結果悉數32強止步。



一連9日的世青賽，進入第3日，佩劍舉行最後一日賽事，上演男﹑女子佩劍青年組團體賽。

男佩隊被列為11號種子，直入32強，與格魯吉亞爭晉級，港隊由個人賽8強陳樂熹領軍，與周頌羲﹑謝匡泓及何柏霖出戰。港隊戰至中段依然保持優勢，惟第6局被對手反超前，即使陳樂熹第8局追回5分，亦未能扭轉戰局，結果以42：45憾負格魯吉亞，32強止步。

梁洛文﹑薛雅齊﹑蘇泳桐及花睿熙組成的女子隊，32強遇上意大利，全場處於下風，結果以32：45告負，同樣32強出局。周二（5日）起將一連3日上演花劍賽事。

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