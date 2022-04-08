劍擊世青賽｜鄭鐵男告別少年組的最後9分鐘　要贏人先要贏自己

3年前，鄭鐵男在世青賽少年組花劍個人賽首圈出局，他暗下決心「要在世少舞台再打一場」，未料2020年新冠肺炎改變了世界，翌年又因學業未能再戰。

2022年4月6日，他終再踏上同一舞台，更勇膺世少冠軍。

這場決賽，他不只贏人，更贏心態。



17歲劍擊新星鄭鐵男揚威杜拜，於花劍個人賽取下世少冠軍。



港隊過往曾在世青賽青年及少年兩組別奪得三面金牌，包括2013年少年組女子佩劍冠軍張藝馨、2017年青年組男子花劍冠軍張家朗和2018年少年組女子重劍冠軍佘繕妡。昨日鄭鐵男一舉成為第4位在劍擊世青賽稱王的香港劍手，亦是自張家朗後第二位花劍冠軍。

鄭鐵男在決賽以15：6擊敗德國對手連拿（Ruben Lindner），觀眾即使看到戰況和戰果，惟每個關鍵瞬間，只有場上二人知道；鄭鐵男重提決賽，不諱言一度怯場。

鄭鐵男以全勝姿態勇奪少年組個人賽金牌，成為第4位在世青稱王的香港劍手。（FIE提供）

鄭鐵男在小組賽六戰全勝殺入64強，其後多場大炒對手取勝鎖定4強席位。「沒有特別深刻一場，因為場場都對我十分之重要， 每場勝利都在建立我的信心。」

他形容4強對美國的Andrew Chen「打得十分之艱苦」，對手實力頑強且速度快，在台上比賽氣氛影響下亦感到壓力，「 所以消耗的體能相對的多，打完之後隻腳好攰，成身都無力。」

鄭鐵男（左）晉身決賽後坦言一度怯場。（FIE提供）

世少最後的9分鐘

小組賽開始由朝打到晚，不只是體能更是意志的考驗，「坦白說，去到決賽時都有點怯場， 我心諗其實攞個世界第二都幾好呀。」聽到這裏都知道，這念頭一萌生，足以毀了僅一步之遙的冠軍。

然而，接下來的另一個念頭，把他從軟弱的邊緣拉回來，「不過，一想到其實爭一場9分鐘15分， 就完成我最後一年少年賽， 如果在這個時候負面、怯場， 帶來的不是銀牌的喜悅 ， 而是得不到金牌的遺憾。」他說。

鄭鐵男在決賽大勝德國對手，取得生涯首個世少冠軍。（FIE提供）

17歲劍手的領悟

他及時調整心態，戰勝自己亦戰勝了對手，繼亞青後再膺世青少年組冠軍。2019年首圈出局的他有感而發說：「2020年賽事因疫情取消，去年自己沒有時間去埃及出賽，這兩年本身對我劍擊成長很重要，所以影響好大。」

大概人總是在失去中成長，17歲的鄭鐵男續說：「對這個比賽心態轉換都好大，以前一定會諗，我要拎到啲咩（獎牌）返嚟，但經歷這兩年後，要好感恩可以再在世界舞台打劍。」

鄭鐵男感恩可再在世界舞台比賽。（FIE提供）

奪下少年組別亞青及世青雙料冠軍，鄭鐵男近日更獲港人在社交平台建立粉絲專頁，他笑言受寵若驚，問到可會怕外界壓力，他坦言：「頂得住壓力就可以突破自己，不會說壓力影響發揮。」

鄭鐵男今日轉戰青年組團體賽，男花隊在32強止步，他將返港繼續中五學業，並在接下來青年組賽事取得佳績。