【意甲】羅馬爭議12碼未獲判 摩連奴地圖炮轟球證：讓我感到羞恥
撰文：楊宇翹
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意甲羅馬昨晚1：1逼和拿玻里，然而賽事中出現爭議，羅馬中場辛尼奧奴在禁區內單刀被攔跌，球證未有判罰拿玻里12碼。
可想言之，主帥摩連奴賽後當然會「跟進」事件，並怒斥球證的表現，讓他感到羞恥。
昨日一戰羅馬至補時才靠艾沙拉維建奇功，扳平1：1完場。惟先落後的一球為12碼，且到77分鐘羅馬中場辛尼奧奴在禁區內單刀被對手門將攔跌，球證迪比路未有判12碼，VAR亦未有任何示意，氣得摩連奴即場只能以「經典笑容」回應判決。
當然「The Special One」未有姑息，他賽後連番怒轟球證偏袒：「有些球隊為贏意甲冠軍而戰，而我們沒有也不用護級，但仍然有權在賽事中勝出；可惜是今天我們沒有權利去獲勝，VAR的迪保羅先生，而迪比路先生（主球證）就更不用說，至少兩次讓我感到羞恥。」
難得有位入，摩連奴繼續把握機會，他再諷刺：「好幸運，他們沒有找東西來取消我們的入球，但我受夠了，要求的只是一點尊重。」
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