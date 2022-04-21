體育熱話｜日職棒突播鄧麗君名曲　記載宋家豪與母親的感人故事

職棒場上，每名球員也有專屬的出場曲，主場作賽無論是打擊或是投球，音樂一起氣氛隨即炒熱。

惟在日前一場日職棒東北樂天金鷲對戰北海道日本火腿鬥士的賽事中，突然播出台灣經典名曲《恰似你的溫柔》，然而球迷沒有雀躍起來，反之坐下默默地鼓掌。



樂天日前在8局後，0：2落後火腿，接着主隊換入台灣選手宋家豪，場上響起由鄧麗君版本的《恰似你的溫柔》。

宋家豪總計用9球投完1局，快球速亦達145公里。（東北樂天金鷲）

縱然東北樂天金鷲最後未能改變比數，但宋家豪總計用9球投完1局，沒被打安打也無保送，其最快球速亦達145公里，為本季首戰投出好的開始。惟日職賽季已一段時間，為何宋家豪日前才首亮相？

宋家豪因視障母親離世緊急回台，當時他在社交媒體寫下悲痛。（Instagram）

今年2月，宋家豪患有視障的母親離世，他緊急回台。當時他在社交媒體沉痛寫上：「因為失去視力多年而看不到的妳，我相信現在到了天上，未來妳都看得到我每一場比賽了。」其後他返日後先在二軍出賽7場作調整，至日前才正式升上一軍。

《恰似你的溫柔》獲多名歌手翻唱，最為人熟悉的是鄧麗君及蔡琴版本。（IG@teresateng.official）

「未來妳都看得到我每一場比賽了」，如是，在媽媽首度「看見」的賽事，宋家豪選了媽媽的首本名曲為出場音樂。他賽後感性表示：「終於回到一軍了，希望媽媽在天上也能看到我的比賽，今天以她生前最喜歡的音樂為出場曲，希望他有看到我的投球，我也會繼續為了球隊的勝利而努力。」