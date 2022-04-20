體育熱話｜舒拉寶娃35歲生日曬孕照　吃雙份蛋糕體態健美依舊

一代網球女神舒拉寶娃（Maria Sharapova）退役後與未婚夫Alexander Gilkes享受休閒時光，在35歲生日當日，她宣布了一大喜訊。



昨日（19日）是舒拉寶娃的35歲生日，她在Instagram分享的照片卻惹來哄動——站在海灘上的她展示出自己隆起的肚子，「美好的開始！吃雙人份量的生日蛋糕，從來是我的強項呢。」意味着她連同腹中孩子那份生日蛋糕也吃下去，不過「舒娃」退役後仍不時運動，保持體態，即使懷孕，身材仍如從前健美。

這突如其來的消息，吸引了大量名人、好友留言，當中包括影星Lily Collins，而「舒娃」的未婚夫、來自英國的藝術拍賣商人Alexander Gilkes，也留下了一個「心心眼」的表情符號。

Alexander Gilkes與英國皇室成員亦有來往，他與哈里王子份屬好友，其前妻 Misha Nonoo更是哈里王子之妻梅根的閨蜜，他與舒Ｍisha Nonoo在2016年離婚，2018年展開與舒拉寶娃的戀情，並在2020年12月訂婚，當時舒娃在IG道：「由我們開始的那一天，我就已經說『好』了，這是我們之間的小秘密，對嗎？」

舒拉寶娃在生涯期間曾登上女單世界排名第1、贏得過5項大滿貫錦標，估計擁有3億美元個人資產，惟在2020年2月因持續受傷患困擾突然宣布退役，當時震驚網壇。

她的「情史」也為人津津樂道，有傳她18歲時曾與Maroon 5主音Adam Levine拍拖，有指兩人在舒娃的生日派對上認識，其後莫斯科一份名為《The Exile》的報章，宣稱Adam批評女方在床上「有如一條死魚」，完全不會叫床，事件遭廣泛流傳，但Adam方面的經理人代表澄清，Adam從未做過這個訪問，一切也是杜撰出來。

舒拉寶娃退役後常出席各種時裝、社交場合。（Getty Images）

舒拉寶娃其後曾短暫與電視台監製Charlie Ebersol拍拖，但極速分手，最認真的戀情數到在2010年曾與前湖人球星華查錫（Sasha Vujacic）訂婚，惟兩人在2012年分開。

舒娃此後又與比自己年輕4年的保加利亞網球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）拍拖，兩人多次被拍到當街拖手、熱吻，但戀情在2015年告終，有傳是因為男方「偷食」，對象竟是「細威」莎蓮娜威廉斯。

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